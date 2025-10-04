Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

María Jesús Montero y Rodríguez Zapatero, al finalizar el acto. Ideal
Política andaluza

Montero asegura que con el PSOE la sanidad andaluza era ejemplar y ahora ha colapsado

La candidata socialista inaugura con Rodríguez Zapatero un nuevo formato de mitin y adelanta que fijará su carrera hacia las urnas en la defensa de los servicios públicos

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Sábado, 4 de octubre 2025, 22:48

María Jesús Montero inauguró este sábado en Sevilla un nuevo modelo de mítines con formato de diálogo televisivo y adelantó que situará la defensa de ... los servicios públicos en el centro de su carrera hacia las elecciones autonómicas. Lo hizo con una referencia directa a la situación conocida esta semana en relación al cribado del cáncer de mama para asegurar que lo que ha sucedido no es consecuencia de un fallo o un error, sino que es un reflejo del colapso de la sanidad pública.

