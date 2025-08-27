Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lotería EuroMillones IDEAL

'El Millón' de Euromillones cae en Andalucía

El pasado 26 de agosto EuroMillones dejó dos acertantes en Tarifa y Armilla

IDEAL

Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:27

El sorteo de EuroMillones del pasado martes 26 de agosto ha dejado un acertante de 'El Millón' con un boleto validado en la localidad gaditana de Tarifa. Además, otro acertante en Armilla (Granada) ha sido premiado con más de 255.000 euros.

Según datos de Loterías y Apuestas del Estado recogidos por Europa Press, en boleto agraciado con 'El Millón' ha sido sellado en la administración ubicada en la calle Batalla del Salado, en Tarifa.

Sobre el acertante de Granada, Loterías ha señalado que ha habido un boleto acertante de segunda categoría (5+1) en este sorteo, que ha sido validado en el despacho receptor situado en la calle Real de Motril, en Armilla. Con esta combinación, el agraciado ha obtenido un premio total de 255.796 euros.

En el sorteo de EuroMillones del martes no ha habido boletos acertantes de primera categoría (5+2), por lo que se ha acumulado un bote de 40 millones de euros para el próximo sorteo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Evacuado en helicóptero un trabajador herido grave tras quedar atrapado en una máquina en La Mamola
  2. 2

    Rescatan a medio centenar de personas tras un fuerte temporal en La Herradura
  3. 3 Apuñala varias veces en la pierna a su padre de 89 años en Granada
  4. 4 El bar de «cuchareo» que devuelve a Granada los «sabores de antaño»
  5. 5 Una prestigiosa revista sitúa a una playa de Granada como «una de las más hermosas»
  6. 6 El pregón de fiestas de una inspectora de Educación cautivó a los habitantes de su pueblo de Granada
  7. 7 El negocio del Zaidín que realiza instalaciones en las casas del barrio desde 1989
  8. 8 Detenida una pareja por robar el dinero a una anciana de Castell de Ferro de la que se habían hecho amigos
  9. 9

    Encuentran carteras con dinero en Íllora y Guadix y las entregan a la Policía Local: «Una tenía 1.300 euros»
  10. 10 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal 'El Millón' de Euromillones cae en Andalucía

&#039;El Millón&#039; de Euromillones cae en Andalucía