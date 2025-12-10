Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz Europa Press

La Mesa Sectorial de Sanidad aprueba por unanimidad el Plan de Igualdad del SAS

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha subrayado que este plan «supone un paso decisivo y valiente para avanzar en igualdad real dentro de la mayor organización pública de Andalucía»

Europa Press

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 12:47

La Mesa Sectorial de Sanidad ha aprobado este 10 de diciembre por unanimidad el nuevo Plan de Igualdad del Servicio Andaluz de Salud (SAS) un ... documento estratégico que marcará las políticas de igualdad interna durante los próximos cuatro años. El texto, «fruto del consenso entre administración y organizaciones sindicales», establece 47 medidas concretas para garantizar la igualdad real en el SAS y consolida un modelo organizativo basado en «la corresponsabilidad, la transparencia y la equidad profesional».

