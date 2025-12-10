La Mesa Sectorial de Sanidad aprueba por unanimidad el Plan de Igualdad del SAS

La Mesa Sectorial de Sanidad ha aprobado este 10 de diciembre por unanimidad el nuevo Plan de Igualdad del Servicio Andaluz de Salud (SAS) un ... documento estratégico que marcará las políticas de igualdad interna durante los próximos cuatro años. El texto, «fruto del consenso entre administración y organizaciones sindicales», establece 47 medidas concretas para garantizar la igualdad real en el SAS y consolida un modelo organizativo basado en «la corresponsabilidad, la transparencia y la equidad profesional».

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha subrayado que este plan «supone un paso decisivo y valiente para avanzar en igualdad real dentro de la mayor organización pública de Andalucía». Sanz ha puesto en valor el trabajo realizado en la Mesa Sectorial, destacando que «ha habido diálogo, escucha y un objetivo compartido: que ninguna profesional vea limitada su carrera, su promoción o sus oportunidades por razón de género».

El nuevo plan parte de un diagnóstico exhaustivo que identifica desigualdades en ámbitos como la promoción profesional, la corresponsabilidad en los cuidados, el acceso a la dirección y cargos intermedios, la percepción salarial y el conocimiento de los recursos de protección frente al acoso y la violencia de género. Para dar respuesta a estos retos, el documento incorpora medidas organizativas, formativas, de sensibilización y de gobernanza que se desplegarán en todos los centros del SAS a partir de 2026.

Sanz ha destacado la participación de la plantilla en la elaboración del plan. «Más de dos mil profesionales han aportado su voz, sus experiencias y sus propuestas. Ese compromiso es la mejor garantía para que este plan no se quede en papel, sino que se traduzca en cambios reales en el día a día», ha señalado. El Plan de Igualdad prevé la creación de Comisiones Operativas de Igualdad en cada centro sanitario, la puesta en marcha del Sistema de Gestión de Igualdad (IgualSAS) y la aprobación de planes operativos descentralizados que permitirán adaptar las líneas de actuación a las necesidades específicas de cada hospital y distrito sanitario.

Entre los ámbitos contemplados se incluyen la formación en igualdad para personal directivo y responsables de equipos, la comunicación institucional inclusiva, la prevención del acoso sexual y por razón de sexo y el impulso de mecanismos de conciliación y corresponsabilidad. El consejero ha remarcado que «la igualdad no es un eslogan, es un compromiso de gestión y una responsabilidad pública. Este plan nace con indicadores, responsables y plazos, porque lo que no se mide no existe y lo que no se evalúa no mejora».

En esa línea, ha asegurado que «vamos a garantizar una implantación real y transparente de cada medida, y vamos a rendir cuentas». El SAS iniciará ahora la fase de planificación y despliegue en los centros, con la previsión de que la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan de Igualdad del SAS quede constituida a comienzos de 2026 para coordinar el arranque del plan. A partir de ahí, todos los centros deberán elaborar sus propios planes de acción con indicadores, responsables y cronogramas definidos.

Sanz ha concluido señalando que «la igualdad nos fortalece como servicio público y nos hace mejores como sociedad. Estamos hablando de derechos, de oportunidades y de dignidad. El Plan de Igualdad del SAS es una herramienta transformadora que va a mejorar la calidad asistencial y la vida de quienes cuidan cada día de los andaluces».