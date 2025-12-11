Mercadona lanza nuevas ofertas de trabajo en Andalucía con sueldos de casi 1.700 euros al mes

Nueva oferta de trabajo en Mercadona en varios puntos de Andalucía. La cadena de supermercados española ofrece un sueldo de casi 1.700 euros al ... mes en distintos puestos.

Para optar a los distintos puestos de empleo hay que acceder a la web de empleo de Mercadona y seleccionar la que más interese. Tras realizar un registro a través de correo electrónico, se podrá entregar el currículum para optar al trabajo.

Los puestos van desde personal de supermercado, con un sueldo inicial de 1.685 euros brutos mensuales durante el primer año. Vacantes que serían a jornada completa. Además, hay ofertas de empleo por varios puntos de Andalucía para contratos de 20 horas y un salario de 843 euros brutos. Por último, vacantes para plazas de 15 horas a la semana con ingresos de 662 euros brutos mensuales.

Las funciones a desempeñas son de reponedores, cajeros, carniceros, pescaderos, panaderos, técnicos de mantenimiento u operarios logísticos en distintos centros de Andalucía.

Las ofertas de empleo nuevas que ha dado a conocer Mercadona son tanto para supermercados como para centros logísticos en varios municipios de Andalucía:

-Jerez de la Frontera (Cádiz): contratación temporal para personal de supermercado con contrato temporal.

-Aracena, Cortegana (Huelva): contratos temporales para trabajar en supermercados.

-Hinojosa del Luque (Córdoba): técnico/a de mantenimiento para supermercado con contratación fija.

-Ronda (Málaga): contrato fijo de técnico/a de mantenimiento de supermercado.

-Marbella (Málaga): contrato fijo para trabajar en supermercado.

-Estepona (Málaga): contratación indefinida de personal de supermercado.

-Lebrija (Sevilla): personal de supermercado con contratación temporal.

-Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas (Sevilla): se necesita un técnico/a de mantenimiento de supermercado con contrato indefinido.

-Algeciras (Cádiz): repartidores de supermercado con contrato fijo.

-Huévar del Aljarafe (Sevilla): preparador/a de pedidos para almacén, contratación temporal.