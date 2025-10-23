Los mejores miradores de Andalucía para disfrutar del espectáculo de la berrea A través de esta experiencia, los visitantes pueden observar de cerca cómo la fauna salvaje sigue su ciclo vital en un entorno inigualable

El otoño acoge un espectáculo único y sobrecogedor: la berrea del ciervo, un fenómeno natural que marca el inicio de la temporada de celo de estos majestuosos animales y que, en muchas de las zonas protegidas de la comunidad autónoma andaluza, se convierte en un atractivo ecoturístico de primer nivel. A través de esta experiencia, los visitantes pueden observar de cerca cómo la fauna salvaje sigue su ciclo vital en un entorno inigualable, al tiempo que se fomenta la concienciación sobre la conservación de los espacios naturales.

La berrea es el nombre que recibe el periodo de celo de los ciervos, en el cual los machos emiten potentes bramidos para atraer a las hembras y marcar su territorio ante otros machos competidores. Estos rugidos resonantes, que se escuchan principalmente al amanecer y al atardecer, son el preludio de impresionantes combates entre los machos que pelean por el derecho a reproducirse. Las luchas, que pueden durar varios minutos, se caracterizan por el choque de las cornamentas de los ciervos, produciendo un espectáculo que, aunque imponente, raramente termina con consecuencias fatales.

Andalucía, con su vasta red de parques naturales, ofrece diversas áreas donde este fenómeno puede observarse en su máximo esplendor. Algunas de las más destacadas son:

-El Parque Natural de los Alcornocales: Situado entre Cádiz y Málaga, este parque es uno de los últimos reductos del bosque mediterráneo original y un refugio para ciervos y otros mamíferos. La combinación de su riqueza ecológica y paisajes espectaculares lo convierte en un lugar idóneo para presenciar la berrea.

-El Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas: El mayor espacio protegido de España es hogar de una extensa población de ciervos. Aquí, la berrea tiene lugar en medio de montañas, ríos y frondosos bosques de pino. Sus numerosas rutas de senderismo permiten a los visitantes acceder a puntos estratégicos para la observación.

-El Parque Natural Sierra de Andújar: Este parque, en la provincia de Jaén, es famoso por la abundante fauna que alberga, incluyendo no solo ciervos, sino también linces ibéricos. La berrea aquí es especialmente impresionante, gracias a los ecos que generan los bramidos en las montañas de la Sierra de Andújar.

-El Parque Natural Sierra Morena de Sevilla: La zona sevillana de Sierra Morena ofrece otra oportunidad excelente para vivir este fenómeno. En este entorno, los ciervos encuentran hábitats ideales para su reproducción, y los visitantes pueden disfrutar de su belleza.

-El Parque Natural Sierra de Hornachuelos, en Córdoba, es un lugar emblemático para presenciar la berrea en Andalucía. Su vasta extensión de bosques mediterráneos y sierras ofrece un hábitat ideal para los ciervos, que cada otoño protagonizan este impresionante ritual de apareamiento, atrayendo a visitantes amantes de la naturaleza.

-El Parque Natural y Nacional de Doñana: Aunque conocido principalmente por sus aves, Doñana también alberga poblaciones de ciervos que durante la berrea se pueden avistar en las zonas de marisma y monte. La riqueza faunística de este parque, que es Reserva de la Biosfera, hace de la observación de la berrea una experiencia inigualable.

Cuándo y cómo se puede observar

La berrea en Andalucía suele tener lugar entre mediados de septiembre y principios de octubre, dependiendo de las condiciones climáticas de cada año. Este periodo, que coincide con el final del verano y el inicio del otoño, es uno de los momentos más esperados por los amantes de la naturaleza y el ecoturismo.

Para disfrutar de este fenómeno de manera responsable, es esencial respetar tanto a los animales como al entorno. Los parques naturales de Andalucía cuentan con rutas de senderismo perfectamente señalizadas que permiten a los visitantes acceder a zonas de observación sin alterar el comportamiento de la fauna. Además, se recomienda acudir con guías especializados que puedan garantizar una experiencia segura y respetuosa.

Otra alternativa es el cicloturismo, que permite desplazarse de forma ecológica por las carreteras habilitadas y, también, ofrece la oportunidad de disfrutar de la naturaleza en su máximo esplendor. Las carreteras que cruzan los parques naturales están señalizadas, garantizando la seguridad de los ciclistas y el respeto por el medio ambiente.