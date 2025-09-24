Mario Picazo pronostica el otoño en Andalucía: qué frío hará y cuánto lloverá Sus pronósticos señalan un arranque con descensos puntuales de casi 10 °C, un trimestre más cálido y precipitaciones por debajo de la media

El inicio del otoño en Andalucía estará marcado por temperaturas más altas de lo habitual y una notable escasez de lluvias, según pronostica el conocido meteorólogo Mario Picazo. Después de un verano especialmente cálido y seco, han llegado cambios bruscos, con bajones puntuales, sin embargo, a medio plazo habrá un ambiente más cálido de lo normal con menos preciptaciones.

El portavoz de la AEMET, Juan de Dios del Pino, mantiene a misma tesis en el pronóstico del tiempo que se espera para este otoño en Andalucía y resume el escenario: «Los cambios de estación siempre son a saltos». En los últimos días se ha producido una bajada acusada de los termómetros, que han pasado de los 38-40 °C a valores que este lunes se han situado ligeramente por debajo de los 30 °C, es decir, un descenso cercano a los 10 °C.

Pero, a medio plazo, el patrón dominante para este otoño será más cálido de lo normal y con lluvias escasas. La tendencia general apunta a menos precipitaciones de lo habitual en la comunidad andaluza.

Según las previsiones, de Mario Picazo y de la Agencia Estatal de Meteorología, el otoño tendrá mayor probabilidad de ser cálido: entre el 60% y el 70%, ligeramente más alta en la parte oriental de Andalucía, con una anomalía térmica que se movería entre medio grado y un grado. En cuanto a las lluvias, la incertidumbre es mayor, pero la señal apunta a menos precipitaciones que la media, con una probabilidad del 40% al 50% y una anomalía cercana a 10 litros por metro cuadrado por debajo de lo habitual.

En consecuencia, se parte de un año agrícola con lluvias algo por encima de la media, pero concentradas en pocos días y sin capacidad para recuperar embalses ni humedad del suelo. De ahí que se insista en la prudencia y en hacer un uso responsable del agua.

Y es que los saltos térmicos marcarán el compás. Días frescos que darán paso a otros mucho más cálidos en lo que se denomina «diente de sierra» otoñal en España y, muy especialmente, en Andalucía. ¿