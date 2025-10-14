Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vuelven las lluvias a Andalucía esta semana. E. P.

Las lluvias que llegan esta semana de nuevo a Granada y parte de Andalucía

Se espera que pueda llover en la jornada del jueves en gran parte de la zona oriental de la comunidad

Alberto Flores

Martes, 14 de octubre 2025, 10:23

Comenta

La semana comienza a dar aviso de un cambio del tiempo que puede afectar principalmente a la zona oriental de la comunidad. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta que de nuevo habrá jornadas de cielos nubosos y precipitaciones, aunque no será ni este martes ni mañana miércoles.

Para hoy se esperan, en general, cielos poco nubosos, aunque habrá nubosidad de evolución en las sierras, sin descartar chubascos ocasionales por la tarde en el extremo oriental. El miércoles habrá de nuevo intervalos de cielos nubosos en la vertiente mediterránea y cielos poco nubosos en el resto. Y de nuevo habrá nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales, sin descartar chubascos ocasionales por la tarde, más probables en el extremo oriental.

Pero cuando se espera que de verdad lleguen las lluvias es el jueves. Entonces se esperan cielos nubosos o muy nubosos, con chubascos ocasionales, más probables en el litoral mediterráneo durante la primera mitad del día y en las sierras orientales por la tarde, cuando podrían ir acompañados de tormentas. Las zonas más afectadas son la provincia de Granada al completo y la parte interior de Almería, así como la parte oriental de la provincia de Jaén.

Para el viernes habrá de nuevo cielos nubosos o muy nubosos, sin descartar chubascos ocasionales en el litoral mediterráneo, seguros y más intensos en las sierras orientales por la tarde, cuando irían ocasionalmente acompañados de tormentas, aunque en este caso la zona de influencia se limita a los sistemas montañosos de Granada, principalmente.

En cuanto a las temperaturas, no se esperan grandes cambios en la comunidad a lo largo de la semana, con máximas que oscilarán entre los 24 grados y los 30 y mínimas que irán de los 13-14 de Granada a los 20 de Cádiz. Para el jueves se espera una leve bajada de un par de grados, sobre todo en Andalucía oriental.

