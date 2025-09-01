Llega un chorro polar a España: así afectará a Andalucía Este lunes ya se registran temperaturas muchos más suaves en toda la región

El cambio del tiempo que llega a Andalucía en la primera semana de septiembre.

Llega septiembre y con él un cambio de tendencia en el tiempo en Andalucía, aunque será algo temporal. En las últimas horas el paso de una nueva vaguada ha dejado tormentas muy intensas en varias comunidades del norte de la España peninsular coincidiendo con el comienzo del otoño climatológico. Eso ha propiciado lluvias fuertes, pedrisco y vendavales al paso de los núcleos más organizados, que ocasionaron problemas en diversos municipios.

La semana pasada entró en la península un chorro polar que en los primeros días del mes de septiembre se irá intensificando, con el paso de borrascas muy profundas por latitudes altas, infoma Meteored.

Ya se está notando en la mayor parte del país el descenso térmico asociado a la masa de aire polar que está recorriendo el territorio nacional. Esta situación es transitoria, ya que el chorro polar tenderá a reforzarse a lo largo de la semana.

Este lunes la onda se irá marchando, pero todavía quedarán algunos chubascos residuales en Cataluña, Baleares, Pirineos, Navarra, vertiente cantábrica y Galicia, ocasionalmente tormentosos. En Andalucía predominará el tiempo estable.

Este lunes lo más destacable será que el bajón de las temperaturas se trasladará al interior de la mitad oriental. En Granada o Sevilla no se superarán los 30 grados, mientras que en Córdoba se espera una máxima de 31 grados.

Aunque las temperaturas diurnas tenderán a recuperarse (excepto en la costa mediterránea), en ninguna capital superarán los 35 ºC. En lo que resta de semana el chorro polar se fortalecerá. En los siguientes días algunos frentes rozarán las comunidades del norte peninsular, con precipitaciones localmente intensas y acompañadas de tormentas, pero no afectará a Andalucía.

Los mapas apuntan a que algunas pequeñas vaguadas u ondas cruzarían la península de cara al fin de semana, pero de momento la incertidumbre es importante. De cumplirse esto, habría algunas tormentas en zonas de montaña del sur y este y posiblemente haría acto de presencia el polvo sahariano por el sur peninsular.

Las temperaturas irán subiendo progresivamente, y aunque los modelos contemplan diversos escenarios, a partir del viernes la dorsal subtropical podría ascender sobre la vertical, lo que intensificaría el calor en el sur. Para entonces ya se registrarán valores por encima de los 35 grados en el interior andaluz.