Bajada importante de las temperaturas y lluvia en Andalucía E. P.

Así llega el chorro polar a Andalucía: cambio radical del tiempo en 24 horas con lluvias y frío

Un frente asociado a una borrasca en el oeste de Europa traerá precipitaciones muy intensas y un descenso térmico generalizado

C. L.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:16

Con la llegada del otoño también llegarán las lluvias y la bajada de temperatura, que ya toca. Un frente asociado a una borrasca en el oeste de Europa traerá precipitaciones muy intensas y un descenso térmico generalizado.

Según ha explicado el portal especializado Meteored, el episodio marcará un cambio de patrón atmosférico propio del otoño. La llegada del frente incrementará la nubosidad y las precipitaciones, con una caída acusada de las temperaturas. La AEMET, por su parte, prevé tormentas localmente adversas en el tercio norte y un giro brusco justo antes del equinoccio.

El ambiente seco y caluroso que acompaña a toda Andalucía, con algunas lluvias débiles muy dispersas, dará paso a un escenario otoñal. Por lo tanto, se esperan días con ambiente fresco y episodios de tormenta en varias comunidades. Afectarán a amplias áreas, incluidas las Baleares, aunque los acumulados más destacados se esperan en el norte peninsular.

Desde el viernes, el anticiclón se estirará de sur a norte hacia Islandia, activando un cambio de patrón. Los modelos de referencia apuntan a lluvias intensas y potencialmente peligrosas de cara al fin de semana en el noreste peninsular.

¿Qué pasa en Andalucía? Las temperaturas seguirán inusualmente altas este viernes y a partir del sábado irán bajado mprogresivamente. El domingo ya no se registrarán valores tan altos y para el lunes se confirmará esa tendencia, aunque seguirán rondando los 30 grados o más en el interior.

También podría haber lluvias este domingo en puntos del interior oriental como Granada o Jaén.

