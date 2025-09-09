Llega el cambio del tiempo a Andalucía: tormentas y bajada de las temperaturas Aviso amarillo por oleaje este martes en la costa de Granada y Málaga, acompañado de vientos de hasta 60 km/h

Las tormentas se mantienen y las temperaturas bajan en una jornada con avisos en varios puntos de Andalucía. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes, 9 de septiembre, el aviso amarillo por oleaje en costa de Granada y Málaga, que irá acompañado por vientos de hasta 60 kilómetros por hora.

Según la información publicada en la web de la Aemet, consultada por Europa Press, desde las 12,00 horas y hasta el final de la jornada, la costa granadina, así como las comarcas malagueñas de Sol y Guadalhorce y Axarquía estarán bajo aviso debido a la previsión de viento del oeste y suroeste con intervalos de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de dos a tres metros de altura.

En el conjunto andaluz, se espera para esta jornada cielos con intervalos de nubes medias y altas, sin descartar chubascos en la mitad oriental, especialmente en el interior de Almería, donde podrían ser más intensos y acompañados de tormentas.

Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado. Mientras que los vientos serán flojos a moderados del oeste, con poniente moderado en los litorales, aumentando a fuerte en el litoral mediterráneo y en el Estrecho.