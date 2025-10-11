Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, en su intervención en el Parlamento andaluz. IDEAL

La Ley de Vivienda enfila su recta final en el Parlamento apoyada solo por el PP

La norma supera el primer debate en la Cámara con el rechazoa las enmiendas a la totalidad de todos los grupos de la oposición

José Luis Piedra

Sábado, 11 de octubre 2025, 23:32

Una de la leyes estrella del Gobierno andaluz en este final de legislatura, la Ley de Vivienda, superó su penúltimo escollo para su aprobación definitiva ... al superar en el Parlamento el debate a la totalidad, por lo que norma enfila ahora su trámite final en la Cámara.

