Calima en Andalucía. Ideal

Una lengua de polvo sahariano invade Andalucía: calima y regreso del calor

Granada, Córdoba y Jaén cuentan con avisos amarillos activos de la Agencia Estatal de Meteorología por calor para este martes

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Martes, 26 de agosto 2025, 10:45

No será una situación muy duradera, pero el calor vuelve a Andalucía antes de que finalice agosto. Tras varios días de temperaturas suaves, los termómetros volverán a alcanzar los 37 grados hoy en varias provincias de la comunidad autónoma. Y no solo hará más calor, sino que será un día marcado por la calima, ya que una lengua de polvo sahariano afecta a todo el territorio andaluz y buena parte de la Península.

Esta situación encuentra su origen en la presencia de una pequeña bolsa de aire frío en el entorno del golfo de Cádiz. Esa bolsa de aire frío es la culpable del aumento de las temperaturas, ya que está propiciando desde hoy el ascenso de una masa de aire más cálida. Y esa bolsa no solo favorece la vuelta del calor, sino también la irrupción de polvo en suspensión procedente del norte de África.

Los cielos lucirán enturbiados durante todo el día en Andalucía y hará bastante calor, con máximas que alcanzarán los 37 grados en Granada, Jaén y Córdoba, provincias que cuentan con un aviso amarillo activo de 13:00 a 21:00 horas por temperaturas altas por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además, las mínimas serán más altas en toda la región, superando todas las provincias los 20 grados. Y aunque son poco probables, podrían darse algunos chubascos tormentosos en las sierras del interior. Unos chubascos que irían acompañados de depósitos de barro si finalmente ocurren.

¿Hasta cuándo durará la calima?

El miércoles por la mañana la situación será bastante parecida a la del martes. Las temperaturas seguirán siendo elevadas, aunque descenderán ligeramente tanto en sus valores máximos como en los mínimos. Y seguirá habiendo polvo en suspensión, aunque la Aemet señala que se disipará a partir de la tarde.

El jueves los efectos de la masa de aire cálida también llegarán a su fin y las temperaturas volverán a bajar, quedando las máximas en torno a los 30 grados y las mínimas sobre los 17 en toda Andalucía. Una situación que se mantendría el viernes pero que podría volver a cambiar de cara al fin de semana, cuando podría darse un nuevo repunte térmico.

