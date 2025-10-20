La Junta y la UGR estrechan su colaboración en materia de innovación agroalimentaria Ambas partes han coincidido en la importancia de «seguir avanzando en proyectos conjuntos que impulsen la ciencia, la sostenibilidad y la bioeconomía en Andalucía»

Europa Press Lunes, 20 de octubre 2025, 15:49

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, ha mantenido este lunes un encuentro con el rector de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado, para reforzar la colaboración entre la Junta de Andalucía y la institución académica granadina en materia de investigación e innovación agroalimentaria.

En la reunión, celebrada en la sede del Rectorado de la UGR, en el Hospital Real, también han participado el delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, y la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en la provincia, Carmen Lidia Reyes, así como el gerente de la institución académica, Miguel Ángel Guardia.

Ambas partes han coincidido en la importancia de «seguir avanzando en proyectos conjuntos que impulsen la ciencia, la sostenibilidad y la bioeconomía en Andalucía», según ha informado la Junta de Andalucía en una fotonoticia sobre la reunión difundida tras el encuentro en la UGR.