Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, ha mantenido este lunes un encuentro con el rector de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado

La Junta y la UGR estrechan su colaboración en materia de innovación agroalimentaria

Ambas partes han coincidido en la importancia de «seguir avanzando en proyectos conjuntos que impulsen la ciencia, la sostenibilidad y la bioeconomía en Andalucía»

Europa Press

Lunes, 20 de octubre 2025, 15:49

Comenta

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, ha mantenido este lunes un encuentro con el rector de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado, para reforzar la colaboración entre la Junta de Andalucía y la institución académica granadina en materia de investigación e innovación agroalimentaria.

En la reunión, celebrada en la sede del Rectorado de la UGR, en el Hospital Real, también han participado el delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, y la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en la provincia, Carmen Lidia Reyes, así como el gerente de la institución académica, Miguel Ángel Guardia.

Ambas partes han coincidido en la importancia de «seguir avanzando en proyectos conjuntos que impulsen la ciencia, la sostenibilidad y la bioeconomía en Andalucía», según ha informado la Junta de Andalucía en una fotonoticia sobre la reunión difundida tras el encuentro en la UGR.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una fábrica de aceite de Granada puede ir a prisión por estafar a un agricultor
  2. 2

    Las 100 empresas que más facturan de Granada
  3. 3 Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar
  4. 4 El piloto que levantó un imperio del motor en Granada
  5. 5 El negocio octogenario de Granada que ha enamorado a Dolce y Gabbana, los Emiratos Árabes y la ex mujer de Putin
  6. 6 El flamante y nuevo hotel de Granada sobre un acantilado con vistas al mar: «Algo único»
  7. 7 De empleada a dueña en una de las academias más históricas de Granada
  8. 8 La corona de la granadina Emperatriz Eugenia, la única joya que ha aparecido de las robadas en el Louvre
  9. 9

    Los fabricantes de fertilizantes de Pinos Puente que triunfan en España
  10. 10

    Pega a un policía local de Granada y alega que el agente le dio miedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta y la UGR estrechan su colaboración en materia de innovación agroalimentaria

La Junta y la UGR estrechan su colaboración en materia de innovación agroalimentaria