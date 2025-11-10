Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, durante la presentación de la campaña en la Delegación del Gobierno andaluz en Sevilla.

La Junta reta a adolescentes y jóvenes a detectar la ciberviolencia con la campaña #RedFlagChallenge

Esta actuación «reta a jóvenes de 14 a 20 años a reflexionar y descubrir las primeras señales de alerta» ante la violencia de género, conocidas como 'red flags' o banderas rojas

Europa Press

Lunes, 10 de noviembre 2025, 12:24

Comenta

El Gobierno andaluz ha iniciado una campaña de prevención y sensibilización que desafía a adolescentes y jóvenes a detectar la violencia de género digital o ... ciberviolencia bajo el nombre '#RedFlagChallenge', impulsada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una protesta recorre el Centro por una «sanidad pública, universal y de calidad»
  2. 2 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  3. 3 Cambio definitivo en el tráfico de Granada: el acceso al parking del Hotel Victoria desde Recogidas, para siempre
  4. 4 El pediatra granadino que quiere curar a todos los niños con cáncer, y lo está consiguiendo
  5. 5 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  6. 6

    El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad
  7. 7

    El Covirán hace posible lo imposible
  8. 8 Desvían un vuelo a Málaga por un problema técnico del avión que no podía arreglarse en Granada
  9. 9

    La ampliación del PTS se desbloqueará a principios de año a la espera de la llegada de las empresas
  10. 10 Repsol te cambia tu aceite de cocina usado por descuentos para repostar gasolina o diésel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta reta a adolescentes y jóvenes a detectar la ciberviolencia con la campaña #RedFlagChallenge

La Junta reta a adolescentes y jóvenes a detectar la ciberviolencia con la campaña #RedFlagChallenge