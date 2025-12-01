La Junta rescata al ex Comisionado de Concordia Francisco Javier Arroyo Navarro como vocal del Consejo de Memoria

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha nombrado al que fuera elegido en abril de 2020 como comisionado de Concordia ... Francisco Javier Arroyo Navarro como vocal del Consejo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía por un periodo de tres años pudiendo ser reelegido «por una sola vez consecutivamente». Así figura en la orden de 27 de noviembre de este año para la designación de vocalías que integran el citado consejo publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico --con Patricia del Pozo al frente, en la primera legislatura del PP en la Junta-- nombró Comisionado de Concordia a Francisco Javier Arroyo Navarro. Ahora, el departamento de Del Pozo rescata a este funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1998 para que ocupe una de las vocalías del Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

En la orden publicada este lunes en el BOJA, las consejerías de Desarrollo Educativo y Formación Profesional; Sanidad, Presidencia y Emergencias; Justicia, Administración Local y Función Pública; e Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad designan a las personas que formarán parte de la coimsión y que se suman a los vocales en representación de las entidades memorialistas.

Estos últimos son seis y entre ellos figuran el actual secretario general del sindicato UGT Andalucía, Óskar Martín, en su condición de presidente de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa), y el exlíder de Comisiones Obreras (CCOO) Andalucía Francisco Carbonero, como director de la Fundación Memoria y Futuro del Trabajo.

El Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía es un órgano creado al amparo de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Se trata de un «órgano colegiado consultivo y de participación de las entidades memorialistas que operan en Andalucía», cuya presidencia le corresponde «a la persona titular de la Consejería competente en materia de memoria democrática», y en el que, además de entidades memorialistas, la ley contempla que cuente con representación de la Junta de Andalucía y de «expertos en este ámbito».

Para la elección de las seis vocalías del Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía en representación de las entidades memorialistas, la Consejería de Cultura y Deporte convocó un procedimiento tras el que el Comisionado para la Concordia --ocupado ahora por Ana Gil-- emitió un informe con fecha del pasado 14 de octubre, «relativo a la selección» de dichas vocalías.

Siguiendo este procedimiento, la consejera de Cultura ha procedido a designar a cinco vocales titulares del citado órgano y a otros tantos suplentes en representación de entidades memorialistas que son, en concreto, la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática, la Asociación Andaluza para la Recuperación de la Memoria Histórica Manuel Barrios Jiménez, la Fundación Memoria y Futuro del Trabajo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la provincia de Jaén, y la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa).

En representación de la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática ha sido designado como vocal titular del Consejo de Memoria Antonio Naranjo Torres, y como suplente José Esteban Garrido Moreira, mientras que por parte de la Asociación Andaluza para la Recuperación de la Memoria Histórica Manuel Barrios Jiménez han sido designados vocales Juan Cruz Fernández --titular--, y Joaquín Octavio Prieto Pérez como suplente.

El que fuera secretario general de CCOO-A Francisco Carbonero ha pasado a integrar este órgano en representación de la Fundación Memoria y Futuro del Trabajo, por la que también ha sido designada vocal, aunque suplente, Eloísa Baena Luque. A estos nombres se suman los de Miguel Ángel Valdivia Morente y Juan Carlos Roldán Martín, elegidos como vocales titular y suplente, respectivamente, del Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía en representación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la provincia de Jaén.

Por otro lado, el secretario general de UGT-A, Óskar Martín Silvoso, ocupará una vocalía de este órgano en representación de la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (Fudepa), por la que también ha sido designado como vocal, aunque suplente en su caso, Josefa Castillejo Martín.