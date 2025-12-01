Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Osario-memorial de Pico Reja en el cementerio de San Fernando

La Junta rescata al ex Comisionado de Concordia Francisco Javier Arroyo Navarro como vocal del Consejo de Memoria

Así figura en la orden de 27 de noviembre de este año para la designación de vocalías que integran el citado consejo publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA)

Europa Press

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:10

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha nombrado al que fuera elegido en abril de 2020 como comisionado de Concordia ... Francisco Javier Arroyo Navarro como vocal del Consejo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía por un periodo de tres años pudiendo ser reelegido «por una sola vez consecutivamente». Así figura en la orden de 27 de noviembre de este año para la designación de vocalías que integran el citado consejo publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

