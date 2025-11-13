Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El consejero Antonio Sanz responde a preguntas de la oposición. Sur

La Junta requiere a Amama toda la información de la que disponga en medio de reproches de la oposición

El Parlamento rechaza la creación de una comisión de investigación sobre la crisis de los cribados

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:30

Comenta

El pleno de esta semana en el Parlamento de Andalucía se ha desarrollado acorde a lo que viene siendo la actualidad política en la comunidad. ... Desde que a finales de septiembre saltara los graves problemas en el programa de cribado del cáncer de mama todo está monopolizado por un debate sobre la sanidad que en mucho se parece a un diálogo de sordos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  2. 2 Alcampo rompe el mercado con un descuento en su aceite de oliva virgen extra de La Masía
  3. 3 Una fallecida y un herido tras caer su vehículo por un barranco de Albondón
  4. 4 Meteorólogos advierten de la llegada inminente a Granada de tormentas fuertes y nevadas
  5. 5 Muere una niña en el incendio de una vivienda en Las Gabias
  6. 6 La borrasca Claudia amenaza a Granada con lluvia, frío y nieve en solo 24 horas
  7. 7 El hotel de Granada que ha sido reconocido como el más lujoso de España
  8. 8 Una pelea entre dos antiguas amigas que se inició en las redes y degeneró en agresiones
  9. 9 Dos ancianos hospitalizados tras incendiarse el colchón de su cama en Caniles
  10. 10 Alerta por un joven que entra a comercios de un pueblo de Granada con billetes falsos de 50 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta requiere a Amama toda la información de la que disponga en medio de reproches de la oposición

La Junta requiere a Amama toda la información de la que disponga en medio de reproches de la oposición