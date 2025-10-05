Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Villa turística vendida por la Junta en la localidad onubense de Fuenteheridos. IDEAL

La Junta rentabiliza su patrimonio sin uso con 138 millones en subastas

La última enajenación de bienes infrautilizados o abandonados oferta hasta 27 inmuebles por un valor de 22 millones

José Luis Piedra

Sevilla

Domingo, 5 de octubre 2025, 22:56

Comenta

El Gobierno andaluz sigue con su hoja de ruta en la venta del patrimonio propiedad de la Administración autonómica y que se encuentra en desuso, ... infrautilizado e incluso abandonado, un plan con los que ha generado ya unos ingresos de 138 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada lidera el cambio del tiempo en Andalucía: Aemet señala un día para lluvias y caída de grados
  2. 2

    Los primos hermanos que ganaron más de 700.000 euros enviando marihuana de Granada a Europa
  3. 3 Detenida una mujer cerca de un local de ocio de Granada con una riñonera llena de droga
  4. 4 El vecino de Íllora que intentó matar de dos tiros a otro hombre se enfrenta a 9 años de cárcel
  5. 5 Cuatro restaurantes de Granada que parecen sacados de un cuento
  6. 6 El jefazo de una almazara avanza el precio del aceite en octubre: «Cómpralo ya»
  7. 7

    Un gimnasio o una academia de baile para blanquear el dinero de la droga
  8. 8 La pasión turca por las series llega a la repostería en Granada: «Lo mejor del casco antiguo de Estambul»
  9. 9

    Pacheta avanza la probable titularidad de Iker García
  10. 10

    Solo falta Pascual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta rentabiliza su patrimonio sin uso con 138 millones en subastas

La Junta rentabiliza su patrimonio sin uso con 138 millones en subastas