La Junta rentabiliza su patrimonio sin uso con 138 millones en subastas

El Gobierno andaluz sigue con su hoja de ruta en la venta del patrimonio propiedad de la Administración autonómica y que se encuentra en desuso, ... infrautilizado e incluso abandonado, un plan con los que ha generado ya unos ingresos de 138 millones de euros.

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos acaba de lanzar su última subasta para enajenar este tipo de bienes en desuso con una oferta de 27 inmuebles y solares que se ponen a la venta con un precio de salida de 22 millones de euros.

Se trata de la sexta subasta de patrimonio público de la Junta desde que se convocó la primera de ellas en 2019 con el objetivo de reaprovechar estos espacios para darles un uso e ingresar así recursos para sostener y mejorar la gestión en competencias autonómicas clave como la sanidad o la educación.

Los inmuebles que acaban de ponerse a la venta están repartidos por las ocho provincias andaluzas y algunos llevan décadas sin uso, como los ubicados en la calle Álvarez de Castro de Almería, sin uso desde 2018; el antiguo IES Rosa Navarro de Olula del Río, también en Almería y abandonado desde 1997.

La subasta tiene inmuebles de los más singular, desde tres silos, que llevan años en desuso en Villanueva del Arzobispo y Jódar, ambos en la provincia de Jaén, y otro en el municipio sevillano de Écija, hasta plazas de garajes, pasando por solares abandonados o por un edificio industrial como el Eurocei de la localidad sevillana San Juan de Aznalfarache

La Consejería de Economía puso de relieve que hasta 2019 no existía un inventario actualizado que detallara cuál era el patrimonio de todos los andaluces. Por ello, se comenzó a identificar detalladamente los bienes autonómicos para sacar a la luz aquellos que estaban sin uso o infrautilizados y sobre los que no existía ningún tipo de planificación o proyecto para el futuro.

Además, estos inmuebles únicamente generaban un coste de mantenimiento y de pago de impuestos que la Junta estimaba en más de seis millones de euros que suponen ahora un ahorro para las arcas autonómicas.

A partir de 2019 empezaron a perfilarse las cinco subastas de patrimonio público en desuso que se han celebrado hasta ahora. En la primera se pusieron a la venta un total de 22 inmuebles, destacando la venta en Málaga del edificio de Correos por 23,5 millones y el Palacio de la Tinta por 21 millones, junto a la antigua residencia de tiempo libre de Cádiz por 11,8 millones.

En la segunda subasta se vendieron solares de la antigua Expo 92 en Sevilla, como el antiguo pabellón de Japón, adjudicado por 1,2 millones, junto a Villa Teresita en Granada por 1,2 millones.

En la tercera subasta se adjudicaron cuatro solares, destacando el de la antigua fábrica de artillería de Santa Bárbara de Sevilla, por 27,4 millones, o el antiguo Cuartel de Mondragones en Granada por 15,1 millones. En la cuarta subasta se vendieron siete fincas por más de 7 millones.

Por último, en la quinta subasta se pusieron a la venta cinco inmuebles de uso turístico, entre ellos tres villas turísticas cerradas hace 15 años y dos residencias de tiempo libre, las de Sierra Nevada y Siles, en Jaén, vendiéndose por 832.113 euros las villas turísticas de Fuenteheridos y Cazalla de la Sierra.