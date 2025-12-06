Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

María del Carmen Castillo y Arturo Bernal. Ideal

La Junta refuerza la Formación Profesional en el sector turístico

Castillo y Bernal firman un protocolo que facilitará una formación especializada al alumnado de estas enseñanzas

Ideal

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:46

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, y el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, han firmado un ... protocolo para fomentar e impulsar la Formación Profesional en Andalucía, contribuyendo así a la mejora de la empleabilidad de los jóvenes dentro del sector turístico.

