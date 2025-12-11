La Junta recibe 39 proyectos de comunidades de regantes para acogerse al Plan PARRA

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha recibido 39 proyectos de comunidades de regantes para acogerse al Plan PARRA que, con un ... presupuesto de 165 millones de euros, permitirá construir terciarios en las depuradoras y conducciones para llevar el agua regenerada hasta las comunidades de regantes, a los cultivos. El plazo para presentar las solicitudes finalizó el pasado 30 de noviembre.

Así lo ha anunciado el consejero Ramón Fernández-Pacheco durante su intervención en un desayuno informativo organizado en Sevilla por La Razón y Caixabank, donde ha precisado que su departamento ha recibido proyectos en siete de las ocho provincias andaluzas, en todas a excepción de Cádiz.

En concreto, se han registrado dos proyectos en Jaén, seis en Sevilla, seis en Almería, seis en Córdoba, cuatro en Granada, tres en Málaga y dos en Huelva. «Proyectos que ahora toca analizar uno a uno, comprobar que cumplen los requisitos de la convocatoria, sentarnos con las comunidades de regantes y decidir los que finalmente se llevarán a cabo. Y espero que sean si no todos, sí la gran mayoría», ha indicado.

Fernández-Pacheco ha subrayado que el Plan PARRA forma parte de una «inversión histórica» por 317 millones de euros para llevar agua regenerada al campo, modernizar las explotaciones de regadío y apoyar a las comunidades de regantes para que construyan balsas en las que almacenar más agua, más cerca de sus cultivos y más cerca de sus explotaciones agrarias.

Plan RegadíA y ayudas para balsas

Dentro de esta batería de medidas, el consejero ha mencionado también el Plan RegadíA para modernización de explotaciones de regadío por 140 millones de euros, participados al 50 por ciento por el Gobierno andaluz, al 30 por ciento por los regantes y al 20 por ciento por el Ministerio de Agricultura, de cara a que los regantes afronten próximas sequías en mejores condiciones.

También se ha convocado recientemente las bases de una tercera convocatoria, dotada con 12 millones de euros ampliables para ayudar a las comunidades de regantes a almacenar más agua para riego. «Damos respuesta a una demanda de los agricultores que quieren estar más preparados ante futuras sequías de cara a garantizar cultivos, producciones y también quieren rentabilidad y empleos», ha explicado.

En materia de obra hidráulica, Fernández-Pacheco ha subrayado que el Gobierno andaluz ha logrado desde 2019 poner a disposición de los andaluces hasta 221 hm3 más al año, sumando a la Comunidad 184 nuevas obras hidráulicas, a una media de 27 al año; y con 97 más en ejecución en estos momentos.

Se trata, según ha explicado el consejero, «de obras para mejorar la depuración, para regenerar agua en sistemas terciarios, para el abastecimiento en alta, de conducción de tuberías y también y en menor medida, porque la desalación es competencia estatal, de impulso a desaladoras en nuestra comunidad».

Junto a ello, ha defendido la necesidad de abordar la construcción de nuevos embalses o presas, «en las que este Gobierno ha invertido en ampliación y mantenimiento», así como también los trasvases o un Plan Nacional de Agua «que nos permita ser solidarios entre territorios porque el agua es un bien público que discurre libre sin tener en cuenta ni frontera, ni colores políticos».