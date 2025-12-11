Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ramón Fernández-Pacheco durante su intervención en un desayuno informativo organizado en Sevilla por La Razón y Caixabank.

La Junta recibe 39 proyectos de comunidades de regantes para acogerse al Plan PARRA

Fernández-Pacheco destaca en un desayuno informativo de La Razón y Caixabank «la inversión histórica» para modernizar el regadío

Ideal

Jueves, 11 de diciembre 2025, 11:25

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha recibido 39 proyectos de comunidades de regantes para acogerse al Plan PARRA que, con un ... presupuesto de 165 millones de euros, permitirá construir terciarios en las depuradoras y conducciones para llevar el agua regenerada hasta las comunidades de regantes, a los cultivos. El plazo para presentar las solicitudes finalizó el pasado 30 de noviembre.

