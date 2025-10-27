La Junta reacciona a la manifestación del domingo con una nueva oferta de diálogo

Las reacciones a la manifestación del pasado domingo frente al Palacio de San Telmo en protesta contra la gestión de la Junta en relación con ... el programa de cribado del cáncer están evidenciado una clara diferenciación entre la respuesta institucional y el choque político. Mientras que el Gobierno andaluz ha renovado su oferta de diálogo a las asociaciones relacionadas con la lucha contra el cáncer, desde el Partido Popular han denunciado la intervención de los partidos de la oposición de izquierdas en la promoción de la protesta, que consideran fallida.

La oferta de diálogo es una parte sustancial de la estrategia puesta en marcha por el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, y de hecho en su designación ha tenido un gran peso su experiencia reciente en la relación entre el Gobierno andaluz y los agentes sociales y los pactos alcanzados con los mismos.

Sanz ya ofreció el domingo, cuando la concentración se acababa de disolver, «un diálogo claro, sincero y humilde» a las asociaciones que trabajan contra el cáncer, incluida Amama, colectivo que ha tomado el papel protagónico en la crisis y mantiene una actitud de abierta beligerancia con el Gobierno andaluz, hasta el punto que ha rechazado en varias ocasiones sentarse con el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Este lunes, el consejero mantuvo un encuentro de trabajo con José-Pelayo Galindo, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía, sindicato también fuertemente crítico con la Junta, en una reunión que enmarcó en la «agenda de diálogo y escucha» con todos los agentes del sector sanitario con el objetivo de «reforzar la calidad asistencial y atender las necesidades presentes y futuras del sistema sanitario», según informó la Junta en un comunicado.

Respeto

También este lunes, Juanma Moreno mostró desde su perfil más institucional su respeto a la concentración del domingo y dijo que «nunca es un fracaso» que los ciudadanos se manifiesten libremente. Lo hizo al responder a una pregunta sobre las afirmaciones del portavoz parlamentario del Partido Popular, Toni Martín, que había calificado de fracaso absoluto la manifestación del domingo. «Menos de 5.000 asistentes, pese a que los ayuntamientos gobernados por la izquierda y los sindicatos han pagado autobuses con dinero público y han movilizado a sus militantes».

También el secretario general de PP de Andalucía, Antonio Repullo, participó desde el partido en este reparto de papeles con una entrada en la red social X en la que sostuvo que el acto del domingo fue un «fracaso del PSOE en su intento de desacreditar al sistema andaluz de salud».

Para evitar esta vinculación directa entre los partidos políticos y las asociaciones de mujeres que han tomado protagonismo en la denuncia de los fallos en el programa de cribados, los principales dirigentes de las fuerzas de izquierda habían decidido permanecer en un segundo plano.

Montero

De hecho, la secretaria general socialista, María Jesús Montero, aseguró este lunes que ella misma no acudió a la manifestación para «evitar que se esté permanentemente criminalizando a las mujeres, diciendo algo tan feo como que poco menos que a estas mujeres se les montó en un autobús por parte del Partido Socialista para que acudieran a la concentración».

Sin embargo, esta estrategia estuvo lejos de coronarse con el éxito. En primer lugar, porque desde el Partido Popular se subrayó esa vinculación desde el primer momento. Pero también porque las diferencias entre estos partidos también salió a la luz el mismo día de la manifestación. Algunas voces de Izquierda Unida criticaron que a pesar de este acuerdo más o menos expreso de las direcciones andaluzas fue violentado por la dirigente de Podemos Irene Montero, que se puso delante de un micrófono tan pronto como llegó a Sevilla procedente de Madrid para participar en la manifestación.

Protagonismo compartido

Rota la veda, no hubo dirigente de izquierdas que no hiciera declaraciones a los medios que cubrían la protesta, con lo que el protagonismo cedido en principio en exclusiva a la asociación Amama, principal promotora de la concentración, fue finalmente compartido.

Por su parte, la portavoz socialista en el Parlamento de Andalucía, María Márquez, ha anunciado que su grupo va a solicitar la comparecencia en la Cámara de una representación de Amama como de los delegados territoriales de Sanidad de la Junta.

Asimismo, Sumar registró en el Congreso una proposición no de ley instando al Ministerio de Sanidad a «requerir formalmente a la Junta de Andalucía la remisión de los indicadores del programa de cribado de cáncer de mama» y a «impulsar un plan de atención y reparación integral para las mujeres afectadas» por los problemas detectados.

Por su parte, pese a que su partido no participó en la manifestación, el portavoz de Vox, Manuel Gavira, valoró el acto y dijo que «Andalucía ya ha salido a la calle y ya ha hablado, y lo que le ha dicho a Moreno Bonilla es que se vaya a su casa, que él es malo ya para la salud de todos los andaluces».