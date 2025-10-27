Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Antonio Sanz, este lunes en Sevilla. María José López / Europa Press

La Junta reacciona a la manifestación del domingo con una nueva oferta de diálogo

El PP considera que la convocatoria fue un fracaso y critica la intervención de los partidos de la oposición

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:42

Comenta

Las reacciones a la manifestación del pasado domingo frente al Palacio de San Telmo en protesta contra la gestión de la Junta en relación con ... el programa de cribado del cáncer están evidenciado una clara diferenciación entre la respuesta institucional y el choque político. Mientras que el Gobierno andaluz ha renovado su oferta de diálogo a las asociaciones relacionadas con la lucha contra el cáncer, desde el Partido Popular han denunciado la intervención de los partidos de la oposición de izquierdas en la promoción de la protesta, que consideran fallida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven en un piso de estudiantes de Granada pese el intento de la Policía de reanimarla
  2. 2 Un terremoto sacude Granada y su Cinturón
  3. 3 Granada comprará un robot policial humanoide para controlar el tráfico
  4. 4 La Guardia Civil descubre 3,2 toneladas de hachís ocultas entre cartones reciclados en Granada
  5. 5 Encuentran a un hombre fallecido en su vivienda de Chauchina
  6. 6 Meteorólogos se ponen de acuerdo en Granada: así lloverá este martes con horas clave
  7. 7 «Me acabo de salvar de un desastre en el que se convertiría este viaje a Granada, de no ser porque me di cuenta a tiempo»
  8. 8 El mítico hostal de Granada del que llovió dinero
  9. 9 Ya es oficial: los cuatro restaurantes con las mejores croquetas de Granada
  10. 10 Un accidente entre dos motos colapsa la Circunvalación de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta reacciona a la manifestación del domingo con una nueva oferta de diálogo

La Junta reacciona a la manifestación del domingo con una nueva oferta de diálogo