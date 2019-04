La Junta da hoy el primer paso para cumplir su compromiso de «bajada masiva de impuestos» Juanma Moreno anuncia que el consejo de gobierno aprobará hoy medidas sobre sucesiones y donaciones, el tramo regional del IRPF, actos jurídicos y transmisiones A. M. ROMERO MÁLAGA Martes, 9 abril 2019, 01:26

Durante la campaña de las pasadas elecciones autonómicas, el candidato popular Juanma Moreno acuñó un término, BMI (Bajada masiva de impuesto), como uno de los ejes de su propuesta programática para Andalucía. En el acuerdo de gobierno firmado por el PP y Ciudadanos, ambos partidos se comprometieron a acometer una rebaja fiscal. Una promesa que a partir de hoy empezará a ser realidad ya que el consejo de gobierno tiene previsto aprobar, en su reunión semanal, los primeros pasos para esta «bajada masiva de impuestos», según avanzó ayer el presidente andaluz.

La pasada semana, en el foro organizado por SUR, Moreno ya anunció que este 9 de abril se aprobaría la bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para los padres, hijos, cónyuges y nietos. A ello se une, según desveló este lunes durante una entrevista en Canal Sur Televisión, que dará luz a medidas para comenzar una bajada plurianual del tramo autonómico del IRPF hasta igualarlo con el tramo estatal que se paga y reducir al 50% para las familias numerosas el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

El presidente de la Junta repite insistentemente en las últimas semanas en sus intervenciones públicas que el objetivo de su Gobierno es que al final de la legislatura Andalucía tenga la misma fiscalidad que la Comunidad de Madrid -la región donde menos se pagan- ya que sostiene que esa bajada de impuestos conllevará la posibilidad de atraer inversión en la región y, paralelamente, generar empleo.

«Salvo que entre otro gobierno y derogue lo que estamos haciendo vamos a bajar todos los años los impuestos, de manera que del 2019 al 2022 tengamos la misma fiscalidad que Madrid», subrayó Moreno, quien admitió que no es viable aceptar la propuesta del colectivo Stop Sucesiones que pide que la bonificación también se extienda a los hermanos.

El anuncio fue aplaudido desde las formaciones que forman el bipartito. Dolores López, secretaria general del PP-A, destacó que Juanma Moreno «cumple lo que promete y hace posible lo que el PSOE hace imposible» y subrayó que con esta bajada de impuestos se contribuirá a la generación de empleo y la atracción de inversión. Por su parte, Sergio Romero, portavoz parlamentario de Ciudadanos, afirmó que esta bajada fiscal dará «más oxígeno» a los andaluces y añadió: «Estamos quitando las trabas y problemas que el PSOE-A, desde la soberbia, no quiso hacer durante cuatro décadas».

Críticas de la izquierda

El anuncio de esta bajada de impuestos fue criticado desde las filas de los partidos de la izquierda del arco parlamentario, PSOE y Podemos -uno de los dos socios de Adelante Andalucía-, que coincidieron en denunciar que supondrá «recortes» en los servicios públicos.

Ángeles Férriz, portavoz del PSOE-A, sostuvo que «los millonarios han encontrado en el Gobierno andaluz a su particular Robin Hood» ya que, según añadió, con la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones «le quitan el dinero a los pobres para dárselo a los ricos». «¿Quién va a pagar este banquete fiscal a los millonarios?», se preguntó la dirigente socialista, quien añadió que Andalucía no quiere parecerse a Madrid, donde «la educación privada y concertada pesan más que la pública y no queremos tener que ir a los tribunales para que no se privatice la sanidad».

En la misma línea, Pablo Pérez Ganfornina, secretario de Política y Comunicación, llamó «cínicos y mentirosos» al PP-A y a Ciudadanos ya que sostuvo que «hablan de bajada de impuestos cuando deberían hablar de recortes» y afirmó que el nuevo Ejecutivo regional ha empezado a reducir la oferta de plazas públicas en educación y privatizando en el plan de choque de la sanidad.