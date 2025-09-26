La Junta pide a Junts «respeto» tras sus comentarios sobre las deducciones fiscales andaluzas «Ya está bien de que nos miren por encima del hombro, de tratarnos como si fuéramos inferiores, de querernos bajar nuestra autoestima», apunta Carolina España

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reaccionado este viernes a las polémicas declaraciones del secretario general de Junts, Jordi Turull, sobre las rebajas de impuestos en la comunidad andaluza, exigiendo «respeto» y anunciando otra nueva deducción fiscal. «Lo siento, independentistas», ha dicho.

Así se ha pronunciado Juanma Moreno en su cuenta en la red social X, al hilo de que Turull haya manifestado en una entrevista en La 2 y Radio4 que con «el dinero de los catalanes los andaluces se subvencionan el gimnasio y que puedas tener un perro de compañía; esto es la perversión número uno».

Se refería a las dos nuevas rebajas fiscales que se van a incluir en los presupuestos andaluces de 2026 sobre desgravaciones en cuotas del gimnasio y por gastos de veterinario para mascotas. Moreno anunció ayer en el Parlamento una tercera rebaja fiscal, una ampliación de la deducción de las cantidades destinadas al alquiler de vivienda en la cuota autonómica del Impuesto de la Renta, que se elevará a 1.200 euros para la población menor de 35 años y mayor de 65 años cuyos ingresos anuales sean de 25.000 euros.

«Además, ya anuncio que habrá otra deducción fiscal. Lo siento, independentistas», ha manifestado este viernes Juanma Moreno.

Asimismo, ha denunciado que «siempre la misma cantinela: Atacar a Andalucía y mirarnos por encima del hombro». Ha exigido «respeto» y ha expresado que espera que el Gobierno de España «se sume a defender la dignidad de Andalucía».

Explicaciones a Montero

Por su parte, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha reclamado este viernes a María Jesús Montero que en su condición de vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y andaluza salga a exigir disculpas al secretario general de Junts, Jordi Turull, después de que éste haya afirmado sobre las sucesivas deducciones fiscales que ha anunciado el Gobierno andaluz con el Presupuesto de Andalucía para 2026 que «con los dineros de los catalanes, los andaluces te subvencionan el gimnasio y que puedas tener un perro de compañía», para remachar esta reflexión de que «eso es la perversión número uno».

En un audio remitido a los medios de comunicación, la también portavoz del Gobierno andaluz ha expresado que «esperemos y esperamos que la señora Montero, como andaluza que es, salga inmediatamente a pedir una disculpa pública a Junts y al señor Turull» al argumentar que esas declaraciones de Turull a un programa de TVE en Cataluña «son afirmaciones que ni como ministra, ni como vicepresidenta del gobierno de todos los españoles, ni como andaluza debería dejar de pasar por alto».

España subraya ante esta reacción de Turull que ante su condición de «independentista, al menos, debería respetar la autonomía de Andalucía», al tiempo que ha reivindicado «el derecho» del Gobierno andaluz «a gestionar nuestros presupuestos y nuestras competencias como nos parece más adecuado».