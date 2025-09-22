La Junta pide al Gobierno «bloquear» la propuesta para la PAC al verla «perjudicial» para el campo andaluz Fernández-Pacheco cree que es el momento de que el Ejecutivo plantee una alternativa en la que «se respete la Política Agraria Común como una política propia de la Comisión

E. P. Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:20

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha instado al Ministerio de Agricultura a usar «todas las herramientas que estén a su disposición» para «bloquear» la nueva PAC que prepara Bruselas ante los cambios propuestos por el Ejecutivo comunitario tanto en su sistema de ayudas directas como al desarrollo rural.

«Es fundamental que el Gobierno de España dé el cien por cien de su capacidad para bloquear esta situación que sería tan perjudicial para el campo de Andalucía», ha manifestado el titular andaluz de Agricultura en declaraciones a los medios en Almería, quien ha pedido al ministro Luis Planas que «plante frontalmente la posición de España respecto a la propuesta de PAC que ha hecho la Comisión Europea».

Fernández-Pacheco cree que es el momento de que el Gobierno actúe para «bloquear» la propuesta de la CE y plantee una alternativa en la que «se respete la Política Agraria Común como una política propia de la Comisión», con un presupuesto «fuerte» en el que «se tenga en cuenta el papel de las comunidades autónomas y regiones de Europa».

En este sentido, ha recalcado la necesidad de respetar los «dos pilares tradicionales de la PAC», tanto en lo que concierte a las ayudas directas, puesto que han «garantizado la rentabilidad de las explotaciones agrícolas en los peores momentos del continente», como en cuanto al desarrollo rural, puesto que «ha permitido la incorporación de jóvenes, la modernización de regadíos, el arreglo de caminos rurales y otras tantas infraestructuras».

Con ello, el consejero andaluz de Agricultura ha recalcado que el diseño que hasta ahora ha mantenido la PAC como herramienta de fomento al campo es lo que ha hecho que la quienes viven en los pueblos de Andalucía «no hayan tenido que abandonarlos para irse a vivir a las ciudades», por lo que ha considerado preciso mantener esta senda.

Según las cifras provisionales que publicó la Comisión la semana pasada, a España le corresponderían unos 37.235 millones de euros de asignación mínima en su sobre nacional para 2027, una cifra rechazada por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, al estimar una rebaja de un 20% en la asignación a partir de 2027 en comparación con el anterior presupuesto a largo plazo.