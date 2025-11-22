La Junta moviliza más de 1.660 millones de fondos europeos para empleo, inclusión y educación

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha más de 1.660 millones de euros del Programa Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027, que ... tiene como objetivo fomentar el empleo, la inclusión social, la educación y la atención a colectivos vulnerables en Andalucía.

Según ha destacado en una nota la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, se trata del 79% de los importes programados para este periodo, «lo que pone de relieve la buena gestión y el alto nivel de ejecución de fondos del Gobierno andaluz en beneficio de todos los andaluces».

La Consejería ha hecho balance de la ejecución del Programa FSE+ y los progresos alcanzados durante el III Comité de Seguimiento Anual del Programa, celebrado el pasado octubre en el Archivo Histórico Municipal de Cádiz, y en el que participaron representantes de la Comisión Europea, la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE), la Dirección General de Fondos Europeos (DGFE), organismos gestores y agentes sociales.

Con una asignación total de 2.103 millones de euros, el Programa FSE+ Andalucía 2021-2027 representa un incremento del 22% respecto al marco anterior. Una dotación que permite al Gobierno andaluz reafirmar «su compromiso con una región más social, inclusiva y cohesionada», apostando por «el empleo de calidad, la educación equitativa y la atención a los colectivos más vulnerables».

El comité de seguimiento ha puesto de manifiesto que en materia de empleo se han movilizado más de 210 millones de euros en medidas como incentivos al autoempleo, contratación indefinida y estabilidad laboral, así como el desarrollo de herramientas como el perfilado estadístico y el modelo de gestión integral del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Este último apartado, considerado una operación estratégica, cuenta con una inversión de 9,6 millones de euros. Asimismo, se han activado dos de los tres objetivos específicos previstos en materia de empleo, con una previsión de ejecución del 70,31% para finales de 2025. Por otro lado, los datos confirman que la prioridad de inclusión social ha sido la que más ha avanzado, con más de 608 millones de euros movilizados.

La consejera ha valorado el desarrollo del programa EraciS+, que da continuidad a la estrategia de intervención en zonas desfavorecidas, y que ha puesto en marcha 215 proyectos sociales, en colaboración con 48 entidades locales y 97 organizaciones del tercer sector, que han permitido atender a 13.276 personas, de las cuales el 66% son mujeres. En concreto, el programa ha superado las 30.000 acciones de intervención.

De la misma manera, la prioridad de garantía infantil ha movilizado más de 167 millones de euros, con actuaciones en 583 centros educativos ubicados en zonas necesitadas de transformación social a los que se han incorporado servicios de apoyo educativo (PTIS) y apoyo sanitario (TCAE). El programa ha atendido a 338.895 personas a través de 78 operaciones, y se prevé alcanzar el 100% de ejecución en este 2026.

Oportunidades laborales

En materia de empleo juvenil, la Junta de Andalucía ha destinado más de 278 millones de euros de los FSE+, en los que los programas como Emplea-T, ALMA Jóvenes, Proyectos Experimentales y Jóvenes Investigadores han sido claves para mejorar la empleabilidad de los menores de 30 años. Así, se estima que 7.300 jóvenes lograrán su inserción laboral gracias a estas iniciativas, que incluyen orientación, formación y acompañamiento en el empleo.

En el ámbito educativo, se han ejecutado más de 339 millones de euros. Se han reforzado programas como PROA, PROA Estival, atención a alumnado con necesidades educativas especiales (NEAE), transporte escolar y orientación educativa.

Entre otros, destaca el impulso a la Formación Profesional Dual, con una inversión de 116 millones de euros para activar más de 120 ciclos formativos, incluyendo modalidades para colectivos con dificultades de inserción y la doble titulación internacional.

Durante 2024 y 2025 se han cerrado las evaluaciones del marco anterior (2014-2020) y se han iniciado las del nuevo periodo. Destacan las evaluaciones del programa PROA, del bilingüismo y de la revisión intermedia del FSE+.

De la misma manera, se ha reforzado la gobernanza con la creación de grupos de trabajo temáticos y se ha intensificado la formación del personal gestor. En materia de comunicación, se han realizado 246 acciones entre enero y junio de 2025, alcanzando a más de 21 millones de personas a través de medios digitales, redes sociales y televisión.