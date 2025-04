La Junta llama a la «tranquilidad» frente a los aranceles y destaca la «calidad» del producto andaluz

Europa Press Martes, 15 de abril 2025, 12:57 Comenta Compartir

El consejero andaluz de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha hecho este martes un «llamamiento a la tranquilidad y a la calma» frente a los aranceles anunciados por la Administración de Donald Trump, recalcando que «comprar producto andaluz es sinónimo de seguridad y calidad» en los mercados, como evidencia el que el aceite de oliva batiera el año pasado «todos los récords de venta» cuando se llegó a pagar hasta nueve euros por litro cuando hoy está en torno a los cuatro euros por litro.

A juicio del consejero, con estos datos «parece lógico» pensar que con los precios en los que se mueve el mercado norteamericano, que valora el aceite «como un producto gourmet, saludable y con una extraordinaria calidad», se va a poder pagar sin ningún problema incluso con esos aranceles que ahora mismo son del diez por ciento, pero que a todos nos gustaría que acabaran desapareciendo«, ha expuesto.

Fernández-Pacheco se ha pronunciado sobre este asunto a preguntas de los periodistas en Huétor Tajar, donde ha reconocido que los aranceles anunciados por Estados Unidos están generando «mucha incertidumbre» entre los agricultores que cada mañana se levantan «con una nueva noticia que viene de Washington» y afirma entender esa «lógica preocupación».

No obstante, ha querido «hacer un llamamiento a la tranquilidad y a la calma» bajo el entendimiento de que «lo responsable» es que las Administraciones públicas no utilicen este tema «para hacer confrontación política» y «desde luego», ha dicho, «la Junta de Andalucía no lo ha hecho».

«Desde el primer momento hemos venido reuniéndonos con el sector a través de las diferentes mesas de interlocución agraria. Hasta dos celebramos a lo largo de la última semana y el propio presidente convocó la mesa de diálogo social para hacer exactamente lo mismo; trasladar a todos los sectores afectados un mensaje de tranquilidad».

El titular andaluz de Agricultura ha hecho hincapié en que el aceite de oliva el año pasado «batió todos los récords de venta» cuando se llegó a pagar hasta 9 euros por un litro. Hoy no llega a cuatro euros por litro, por lo tanto parece «lógico» pensar a su juicio que en los precios en los que se mueve el mercado norteamericano, «que lo valora como un producto gourmet, saludable y con una extraordinaria calidad, se va a poder pagar sin ningún problema incluso con esos aranceles que ahora mismo son del 10 por ciento pero que a todos nos gustaría que acabaran desapareciendo».

Fernández-Pacheco ha insistido en que «lo deseable no es entrar en una guerra en la que nos intercambiamos aranceles a los productos agroalimentarios», puesto que «eso lo único que trae es inflación, encarecimiento de las cestas de la compra, dificultades para las familias y para el sector primario».

«Nosotros en Andalucía somos plenamente conscientes de que tenemos los mejores productos del mundo. Comprar un producto andaluz es un sinónimo de seguridad, de calidad y por lo tanto lo único que queremos es competir en libertad y en igualdad de condiciones. En ese marco somos imbatibles», ha sostenido.