La Junta insiste en que la sentencia de Alves «hay que respetarla» e insta a Montero a «pedir disculpas»

La consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Loles López, ha insistido este martes en que la sentencia que absuelve a Dani Alves de un delito de agresión sexual por el que anteriormente había sido condenado. López ha instado a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a «pedir disculpas» y reconocer que «te has equivocado». «Te hace grande como persona reconocer que te has equivocado. Se pide disculpas, pero ir al enfrentamiento no», ha subrayado.

En una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press, la consejera ha remarcado que «las sentencias hay que respetarlas. Puedes estar a favor o en contra, te puede gustar o no te puede gustar, pero las sentencias hay que respetarlas». Asimismo, ha reclamado «unidad» en torno a temas tan sensible como las agresiones sexuales. En este punto, ha reprochado a la ministra que se defendiera diciendo que «no iba a admitir lecciones del PP».

«Esto no es del PP. Aquí han salido todas las asociaciones de jueces y fiscales. Por lo tanto, pida usted disculpas, deje el enfrentamiento y vamos a la unidad. Que yo creo que este tema es tan sensible que requiere la unidad de toda la sociedad», ha concluido. La ministra Montero, por su parte, insistía este lunes en que la presunción de inocencia no va a impedirle rechazar que se dude de víctimas de agresión sexual. La vicepresidenta primera y vicesecretaria general del PSOE remachaba que la presunción de inocencia no debe impedir que se pueda mostrar rechazo a que se cuestione a mujeres víctimas de agresiones de manera sistemática.

«Lo que quise decir y mantengo es que la presunción de inocencia no debe impedir que podamos expresar nuestro rechazo a que de manera sistemática se cuestione a las mujeres que son víctimas de agresiones y del machismo», indicaba en un mensaje en X, recogido por Europa Press. Son las primeras palabras de la dirigente socialista después de que el pasado sábado dijese que es «una vergüenza» la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que absuelve al exfutbolista Daniel Alves de un delito de agresión sexual tras otra sentencia previa que le condenaba.