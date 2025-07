La Junta impulsa el turismo cinematográfico con la recreación de escenas de películas a través de una app

Europa Press Miércoles, 16 de julio 2025, 13:27 Comenta Compartir

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, con la colaboración de Andalucía Film Commission, ha reforzado la estrategia de promoción del turismo cinematográfico para posicionar a la región como «gran plató internacional», a la hora de captar rodajes que permitan atraer viajeros y seguir desarrollando un segmento «sostenible, desestacionalizador y de alto impacto económico». Una de las novedades es la recreación de escenas virtuales en localizaciones andaluzas mediante la aplicación 'SetJetters'.

Según ha detallado la Junta en una nota de prensa, el consejero del ramo, Arturo Bernal, ha puntualizado que cada producción que se desarrolla en la comunidad «multiplica la demanda» de alojamiento, restauración y transporte, «lo que beneficia a decenas de empresas locales» y proyecta la imagen en millones de pantallas.

En este sentido, Bernal ha recordado que, cada año, Andalucía Film Commission y la Red de Ciudades de Cine de Andalucía atienden cerca de 1.400 proyectos audiovisuales que generan más de 20.000 empleos y tiene un impacto económico de 110 millones de euros, según el último balance presentado en la memoria de 2023. De hecho, esto tiene una «alta incidencia en la industria turística», ya que se ha estimado que solo el alojamiento de los equipos supone unos 12 millones de euros anuales, añade el Gobierno autonómico.

La colaboración en esta materia ha permitido mostrar el «potencial de Andalucía» en encuentros especializados del sector como la 'Berlinale' (Alemania) o el 'Marché du Film de Cannes' (Francia). Igualmente, estos actos continuarán durante los próximos meses en el Festival Internacional de San Sebastián o 'Focus London'.

De igual manera, se realizará una misión en India con la participación en el 'International Film Festival of India' y encuentros con la industria de 'Bollywood' en Nueva Delhi. Así, se pretende «afianzar a Andalucía entre los destinos de rodaje más competitivos del mundo» y fomentar coproducciones de «alto valor añadido», ha añadido la Junta.

Recreación de escenas

Además, para captar viajeros interesados entre los perfiles de demanda más jóvenes, la Junta ha establecido una alianza con la aplicación 'SetJetters' que permite al viajero visitar localizaciones de rodaje geolocalizadas y recrear con su cámara escenas exactas de producciones.

De este modo, la app ofrece una «experiencia inmersiva y gamificada» que «motiva al viajero a descubrir Andalucía de una forma novedosa», por lo que se ha incorporado progresivamente nuevas localizaciones con escenas de series y películas como 'Juego de Tronos', 'The Crown' o 'Lawrence de Arabia', 'Die Another Day' o 'Wonder Woman 1984', entre otras.

Sobre esto, cada escena incorpora una sección con información sobre la historia local, la gastronomía y otros atractivos cercanos, lo que fomenta la dispersión del visitante por el territorio. Igualmente, se lanzarán insignias temáticas «a modo de recompensa» para los usuarios que recopilen escenarios andaluces, añade la Consejería.

Por otro lado, la Junta ha señalado que se colaborará, a su vez, con la plataforma de podcasts Loquis para difundir contenidos sobre la oferta andaluza del segmento. A su vez, «se seguirá enriqueciendo» la web habilitada que da visilibidad a 39 rutas de cine de 340 destinos de Andalucía, así como 18 mapas interactivos con propuestas que involucran a las ocho provincias andaluzas.

También se contempla la presencia en medios especializados, como 'Screen' o 'Location Guide'; la organización de encuentros como 'Location Crush Meeting' y un foro internacional que reunirá a localizadores, agentes turísticos y 'film commissions' para debatir sobre buenas prácticas y sostenibilidad.

Con estas iniciativas, la Junta ha avanzado en su línea de actuación para contribuir a «la diversificación de la oferta turística» mediante un producto que permite «reducir la estacionalidad, generar empleo cualificado y distribuir sus beneficios por todo el territorio».

Así, el consejero ha señalado que el objetivo es «que cada rodaje se traduzca en oportunidades de empleo, riqueza y promoción para las ocho provincias», al mismo tiempo que se ofrezca a los viajeros «una experiencia única» para seguir las escenas de sus producciones favoritas mientras descubren la cultura y la hospitalidad andaluzas.

Por último, la Consejería ha señalado que el impacto del cine sobre la cadena de valor turística se cifra en un 13% de inversión de los largometrajes en alojamiento y restauración y un 7% destinado a viajes y transporte, según el estudio de 'Olsberg-SPI' para Spain Film Commission y Profilm. En las series alcanzan el 8,6% y el 13,7%, respectivamente.