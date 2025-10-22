La Junta de Fiscales Jefes de Andalucía recuerda a Luis Portero en los 25 años de su asesinato por ETA Los máximos representantes del ministerio fiscal han recordado «su figura humana y profesional como gran defensor de la legalidad y de la independencia judicial manteniendo su legado como un ejemplo de integridad, servicio público y compromiso con la justicia»

La junta que reúne a los ocho fiscales jefes provinciales de Andalucía, convocada por la fiscal superior, Ana Tárrago, ha recordado a Luis Portero, al cumplirse este mes de octubre los 25 años de su asesinato por ETA durante la reunión mantenida este miércoles en la sede de la Fiscalía de la Comunidad, en Granada.

En la reunión, celebrada en la sala de juntas de la Fiscalía Superior, que preside un cuadro con el retrato del que fuera fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, los máximos representantes del ministerio fiscal han recordado «su figura humana y profesional como gran defensor de la legalidad y de la independencia judicial manteniendo su legado como un ejemplo de integridad, servicio público y compromiso con la justicia».

Según ha informado la Fiscalía Superior de Andalucía en una nota de prensa, junto al retrato que preside la sala de reuniones, el edificio donde tiene su sede, en la céntrica Gran Vía de Colón de Granada, también tiene en su entrada una placa conmemorativa a su figura que se colocó en el acto del aniversario de los 20 años de su asesinato.

La Junta de Fiscales Jefes Provinciales, que se celebra dos veces al año, ha abordado también, entre otras cuestiones de organización interna, la implantación de las medidas de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y el análisis de la evolución del nuevo servicio de Mediación Penal, además de informar sobre las Juntas de Fiscales Superiores, celebrada en Zaragoza, en el mes de junio y las de los Fiscales Jefes Provinciales en Madrid, el pasado septiembre.

El 25º aniversario del asesinato en Granada por ETA del que fuera fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Luis Portero se cumplía el pasado 9 de octubre con una petición por parte de su familia de un reconocimiento a su figura que entienden no se había dado de manera oficial por parte de la Fiscalía, que criticó en esa fecha que no había «organizado absolutamente nada en su recuerdo».