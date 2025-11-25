La Junta estalla contra el principio acordado entre Hacienda y la Generalitat para la financiación

El principio de ordinalidad parece sencillo, pero supone en sí mismo todo un modelo si se lo aplica al sistema de financiación autonómica. Establece que ... cada comunidad recibe recursos en el orden de lo que aporta a la caja común, independientemente de sus necesidades o su número de habitantes. Trasladado al terreno, supone que Madrid debe ser la comunidad autónoma a la que se destinen más recursos; Cataluña, la segunda y Andalucía, la tercera. Si se aplicara el principio de población, el orden sería exactamente el contrario.

Esta principio, largamente reclamado desde Cataluña -tanto por las fuerzas secesionistas como por el PSC- ha sido pactado por el Gobierno central y la Generalitat y formará parte de la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica que presentará el Ministerio de Hacienda.

Indignación

Tras conocerse esta información, la indignación no ha tardado en estallar en la Junta de Andalucía. La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Hacienda, Carolina España, ha advertido de que la presentación de un nuevo sistema a partir del principio de ordinalidad supone un nuevo agravio de la vicepresidenta del Gobierno y titular de Hacienda, María Jesús Montero, contra Andalucía

La portavoz de la Junta advirtió de que se está negociando con el independentismo catalán un sistema de financiación para toda España. El principio de ordinalidad, advirtió, supone «que las comunidades más ricas van a tener más recursos en detrimento de las comunidades menos ricas, como es en este caso Andalucía».

España acusó a Montero y al conjunto del Partido Socialista de sufrir «amnesia» al haber olvidado que el Parlamento de Andalucía aprobó en 2018 un dictamen sobre el sistema de financiación en el que precisamente se rechazaba el principio de ordinalidad y apuntó que, ahora que es ministra, Montero va en contra de lo que se aprobó en Andalucía cuando era consejera. «Un nuevo agravio para Andalucía, un nuevo privilegio para el independentismo catalán», dijo la portavoz de la Junta, que señaló que el principio de

También el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, expresó el rechazo de la Junta a que el nuevo modelo de financiación autonómica se base en en la ordinalidad porque anula directamente el principio de solidaridad que establece la Constitución.

Traición sin precedentes

En su opinión, recoger la ordinalidad en la financiación autonómica sería una nueva «traición sin precedentes» de María Jesús Montero, a Andalucía, fruto de sus «acuerdos con el independentismo» catalán, por lo que, aseguró, es «absolutamente incompatible e imposible defender» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a Andalucía.

Según Sanz la ordinalidad es una limitación a la solidaridad: «O se es solidario o no se es, y si se aplica la ordinalidad, se tumba la solidaridad».

«Es una verdadera claudicación al independentismo catalán que lleva toda la vida exigiendo la ordinalidad y ahora viene la señora Montero y se la regala», dijo el consejero, para quien el PSOE está «absolutamente irreconocible, ya que se pone de parte de los más ricos frente a Andalucía».

Así, recordó que la entonces presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, decía en 2018 en el Parlamento que si las comunidades «ricas siempre reciben más que las que son menos ricas, nunca habrá igualdad entre todos los ciudadanos», algo que se debería «aplicar» Montero que era consejera andaluza de Hacienda en su gobierno.