Juanma Moreno, en el centro, este lunes en la inauguración de un centro tecnológico de Telefónica. Joaquín Corchero. Europa Press
Política andaluza

La Junta enviará al Parlamento una nueva ley de ciencia e investigación

El texto reemplazará a la norma aprobada en 2007 y pretende mejorar la colaboración entre las universidades y las empresas

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Martes, 9 de septiembre 2025, 00:28

El Parlamento aprobará antes del fin de legislatura la nueva ley andaluza con la que se aspira a actualizar el ecosistema regional de ciencia e ... investigación. El texto, que con el nombre de Ley Activa reemplazará a la actual norma vigente desde 2007, se aprobará próximamente como anteproyecto de ley por el Consejo de Gobierno bajo el nombre de Ley Activa y entre otros objetivos persigue establecer una mayor conexión en el campo de la investigación, la tecnología y la innovación entre la universidad y el mundo de la empresa.

