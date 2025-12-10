Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Reunión de los rectores con la Consejería de Universidad, Investigación e Innovació

La Junta emplaza a los rectores a la semana que viene para el «reparto final» del modelo de financiación

Las negociaciones entre la Administración y los rectores vuelven a apurarse hasta el último momento

Europa Press

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 12:53

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, en el marco de la comisión parlamentaria celebrada este ... martes, ha emplazado a los rectores del sistema público andaluz a la semana que viene para firmar el «reparto final» del modelo de financiación. La cuantía está aún «ajustándose», reconocen fuentes de la Consejería.

