La Junta duplica las ayudas para agroindustrias previstas inicialmente en el PDR 2014-2020 El consejero destaca que la nueva convocatoria de modernización, dotada con 88 millones de euros, eleva la ayuda máxima para Pymes al 65%

Ideal Jueves, 23 de octubre 2025, 13:02

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha subrayado que, gracias al esfuerzo y la implicación del Gobierno de Juanma Moreno, la Junta ha duplicado las ayudas a la agroindustria previstas inicialmente en el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020. «Un apoyo que, sin duda, ha contribuido a aumentar el peso del sector agroalimentario en el tejido empresarial andaluz», ha comentado en el Parlamento.

En respuesta a una pregunta sobre la nueva convocatoria de ayudas para la modernización de la agroindustria, Fernández-Pacheco ha reafirmado el «compromiso de este Gobierno andaluz con una actividad estratégica para la economía de Andalucía» y ha anunciado que en las próximas semanas se abrirá el plazo para acceder a la nueva línea de subvenciones. Sobre esta convocatoria de 2025, el consejero ha explicado que el presupuesto de 88 millones de euros asignado «demuestra que la modernización de la agroindustria, y en especial de nuestras Pymes y nuestro sector hortofrutícola, es una prioridad para la Junta». Además, ha destacado que entre las mejoras incorporadas en las bases reguladoras se encuentra un aumento de la intensidad de las subvenciones, que pueden alcanzar ahora hasta el 65% de la inversión subvencionable en el caso de las Pymes y el 50% para las grandes empresas.

En su intervención en el pleno, Ramón Fernández-Pacheco ha afirmado que, «conforme a sus posibilidades, el Gobierno andaluz va a seguir poniendo a disposición del sector recursos económicos para mejorar su competitividad y sostenibilidad». «Objetivos que son parte esencial de la I Estrategia de la Agroindustria de Andalucía, una hora de ruta que marcará el rumbo hasta 2027 y en la que estamos trabajando en coordinación con la Consejería de Industria», ha añadido.

Andalucía cuenta actualmente con más de 6.000 empresas vinculadas al sector de la agroindustria que genera 61.900 empleos y cuyo volumen de negocio total supera los 22.140 millones de euros.