Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Junta detecta un foco de gripe aviaren una granja en la provincia de Huelva. Efe

La Junta detecta un foco de gripe aviar en una granja en la provincia de Huelva

Se procede a eliminar 8.500 aves afectadas en El Cerro del Andévalo y se establece un perímetro de seguridad de 10 kilómetros

José Luis Piedra

Viernes, 5 de septiembre 2025, 23:50

La Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía declaró ayer un foco de gripe aviar en una granja de ... aves de corral en la localidad onubense de El Cerro del Andévalo tras su confirmación por el Laboratorio Nacional de Referencia. La Consejería procedió a eliminar a los 8.500 ejemplares localizados en esta explotación y a iniciar su desinfección para atajar posibles contagios a otras explotaciones ganaderas. Las medidas aplicadas responden al protocolo de sanidad animal ya preestablecido y se iniciaron incluso antes de confirmarse, ante la sospecha de que fuera esta enfermedad la que hubiera afectado a los animales para evitar cualquier posible propagación del virus.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno cerrará al tráfico un tramo de la A-44 hasta finales de diciembre por las obras del viaducto de Rules
  2. 2 El niño sorprendido con un revólver, cartuchos y droga llevaba un libro de Pablo Escobar
  3. 3 Roba el móvil a un joven que le había comprado comida en un supermercado de Granada
  4. 4

    «Voy a bajar en calzoncillos con una escopeta y te voy a matar»
  5. 5 Un siniestro de tráfico con un fallecido obliga a cerrar un carril y provoca grandes atascos en la GR-30
  6. 6 Una manada de calderones sorprende a los vecinos de La Herradura
  7. 7

    Diputación convertirá en VPO esqueletos de edificios parados por la crisis hace 17 años
  8. 8

    Quejas vecinales en Churriana por la presencia de ratas «enormes» en un residencial
  9. 9

    Piden la entrega de todos los bienes a la orden que investiga el Vaticano
  10. 10

    Vigas gigantes y 188.000 kilos de tablero dan forma al viaducto sobre la A-92G

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta detecta un foco de gripe aviar en una granja en la provincia de Huelva

La Junta detecta un foco de gripe aviar en una granja en la provincia de Huelva