La Junta detecta un foco de gripe aviar en una granja en la provincia de Huelva

La Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía declaró ayer un foco de gripe aviar en una granja de ... aves de corral en la localidad onubense de El Cerro del Andévalo tras su confirmación por el Laboratorio Nacional de Referencia. La Consejería procedió a eliminar a los 8.500 ejemplares localizados en esta explotación y a iniciar su desinfección para atajar posibles contagios a otras explotaciones ganaderas. Las medidas aplicadas responden al protocolo de sanidad animal ya preestablecido y se iniciaron incluso antes de confirmarse, ante la sospecha de que fuera esta enfermedad la que hubiera afectado a los animales para evitar cualquier posible propagación del virus.

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, lanzó un mensaje de tranquilidad y aseguró que «se está actuando desde el primer momento de manera coordinada, toda vez que se han activado todos los protocolos y procedimientos para garantizar la salud de los andaluces». El consejero explicó que se ha establecido un perímetro de seguridad de diez kilómetros para garantizar que la enfermedad no se vaya a propagar». Ramón Fernández-Pacheco afirmó que «se trata de una enfermedad que en el pasado ya hemos padecido en Andalucía, sabemos cómo actuar, tenemos protocolos establecidos y los profesionales de los servicios de salud animal vienen trabajando desde hace días, por lo que vamos a ver cómo evoluciona la enfermedad».

Aves muertas en Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla confirmó ayer también la muerte de cuatro nuevas aves en parques de la ciudad, lo que eleva a 73 los animales muertos hasta ahora.

A este respecto, el Gobierno andaluz, a través de las consejerías de Salud y Consumo; Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, y Sostenibilidad y Medio Ambiente, está ultimando un protocolo de actuación para indicar a los municipios los pasos a seguir en caso de sospecha de focos de 'influenza aviar' en parques urbanos y periurbanos en los que existan aves de corral, aves silvestres de forma residencial y otras aves cautivas ante la existencia de láminas de agua como estanques o lagunas.

El protocolo, que señala que estas medidas de vigilancia y control son responsabilidad de los ayuntamientos afectados, en tanto que son titulares de los parque, establecerá medidas respecto al cuidado y mantenimiento de la avifauna residente; a las condiciones de las láminas de agua; a los trabajadores en contacto con aves, sus alojamientos y limpieza, así como respecto al público. En este sentido, la Consejería de Salud y Consumo facilitará a los ayuntamientos cartelería con las indicaciones que debe seguir la ciudadanía en general, que se deberá colocar en los accesos a los parques.