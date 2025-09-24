Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo de diciembre de 2024 del acto de la firma del Protocolo General de Actuación para el funcionamiento de la Red de Información Europea de Andalucía (RIEA).

La Junta destina en este ejercicio casi medio millón de euros a la Red de Información Europea de Andalucía

La red agrupa a todos los centros de documentación europea que ofrecen apoyo a universidades y centros de investigación en temas relacionados con la Unión Europea, así como documentación esencial sobre legislación y políticas europeas, a los centros Enterprise Europe Network

Europa Press

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:26

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha abordado en su reunión de este miércoles la concesión por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de subvenciones nominativas a los centros integrantes de la Red de Información Europea de Andalucía, que ascienden a 478.319 euros en este ejercicio.

La red agrupa a todos los centros de documentación europea que ofrecen apoyo a universidades y centros de investigación en temas relacionados con la Unión Europea, así como documentación esencial sobre legislación y políticas europeas, a los centros Enterprise Europe Network, que son ventanillas únicas de información sobre oportunidades de crecimiento e internacionalización para emprendedores y pymes y a los centros Europe Direct, cuyo objetivo es acercar la información europea a toda la ciudadanía, según una nota del Gobierno andaluz.

Estos centros presentes en Andalucía pertenecen a las redes de la Comisión Europea y facilitan el acceso a información fiable y de calidad sobre la Unión Europea a toda la población, realizando actividades de información, divulgación, sensibilización y asesoramiento en todas aquellas cuestiones relacionadas con el proceso de integración europea.

Actualmente se integran por la Junta de Andalucía a través de la Secretaría General de Acción Exterior y Unión Europea; las universidades de Almería, Córdoba, Granada y Sevilla; la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, la Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba; las diputaciones de Córdoba, Almería, Huelva, Granada y Málaga; y el Consejo Andaluz de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación (Enterprise Europe Network-CESEAND).

Estas entidades asumen el compromiso de ofrecer una información fiable, veraz y de calidad a la ciudadanía andaluza y de colaborar para alcanzar este objetivo realizando actividades conjuntas y compartiendo recursos y conocimiento, de forma que los esfuerzos en divulgación europea se multiplican.

Entre sus actividades conjuntas más destacables están el Premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europa (JACE), dirigido a alumnos y alumnas de enseñanzas medias, y el Premio de Investigación sobre Integración Europea, orientado al ámbito universitario.

El Gobierno andaluz ha defendido que la RIEA «democratiza la información» y también se erige en «un puente que acerca la Unión Europea a Andalucía, fomentando un sentido de pertenencia y participación ciudadana, y reforzando el vínculo entre Andalucía y el proyecto europeo».

Desde su creación en 2004 la Consejería competente en materia de Acción Exterior concede subvenciones nominativas para las actividades previstas en el Plan Anual de Actividades de la Red, lo que ha supuesto a lo largo de estos años una aportación superior a los 8 millones de euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Apuñalan a un joven de 19 años en Las Gabias
  2. 2 Amazon busca trabajadores para su centro logístico de Granada
  3. 3 Acepta 27 años de cárcel el asesino de Manuel, el hombre de 42 años hallado muerto en la Fuente de la Bicha
  4. 4 85 viviendas de protección oficial para la Casa Común de Fray Leopoldo
  5. 5 Detenido un joven de 18 años por el apuñalamiento de otro de 19 en La Gabias
  6. 6

    La Guardia Civil investiga un posible tiroteo en una pelea en Santa Fe
  7. 7

    Las frutas gigantes que se vuelven arte en cuatro rotondas de Almuñécar
  8. 8 Granada arreglará calles con el asfalto inteligente de la UGR: Portón de Tejeiro, la primera
  9. 9

    Santo Domingo lanza un SOS tras un desprendimiento en la cúpula
  10. 10 El Supremo abre una pieza separada por la trama Koldo para los empresarios de Baza y su cuñado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta destina en este ejercicio casi medio millón de euros a la Red de Información Europea de Andalucía

La Junta destina en este ejercicio casi medio millón de euros a la Red de Información Europea de Andalucía