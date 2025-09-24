La Junta destina en este ejercicio casi medio millón de euros a la Red de Información Europea de Andalucía La red agrupa a todos los centros de documentación europea que ofrecen apoyo a universidades y centros de investigación en temas relacionados con la Unión Europea, así como documentación esencial sobre legislación y políticas europeas, a los centros Enterprise Europe Network

Imagen de archivo de diciembre de 2024 del acto de la firma del Protocolo General de Actuación para el funcionamiento de la Red de Información Europea de Andalucía (RIEA).

Europa Press Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:26 Comenta Compartir

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha abordado en su reunión de este miércoles la concesión por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de subvenciones nominativas a los centros integrantes de la Red de Información Europea de Andalucía, que ascienden a 478.319 euros en este ejercicio.

La red agrupa a todos los centros de documentación europea que ofrecen apoyo a universidades y centros de investigación en temas relacionados con la Unión Europea, así como documentación esencial sobre legislación y políticas europeas, a los centros Enterprise Europe Network, que son ventanillas únicas de información sobre oportunidades de crecimiento e internacionalización para emprendedores y pymes y a los centros Europe Direct, cuyo objetivo es acercar la información europea a toda la ciudadanía, según una nota del Gobierno andaluz.

Estos centros presentes en Andalucía pertenecen a las redes de la Comisión Europea y facilitan el acceso a información fiable y de calidad sobre la Unión Europea a toda la población, realizando actividades de información, divulgación, sensibilización y asesoramiento en todas aquellas cuestiones relacionadas con el proceso de integración europea.

Actualmente se integran por la Junta de Andalucía a través de la Secretaría General de Acción Exterior y Unión Europea; las universidades de Almería, Córdoba, Granada y Sevilla; la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, la Asociación para el Desarrollo del Guadajoz y Campiña Este de Córdoba; las diputaciones de Córdoba, Almería, Huelva, Granada y Málaga; y el Consejo Andaluz de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación (Enterprise Europe Network-CESEAND).

Estas entidades asumen el compromiso de ofrecer una información fiable, veraz y de calidad a la ciudadanía andaluza y de colaborar para alcanzar este objetivo realizando actividades conjuntas y compartiendo recursos y conocimiento, de forma que los esfuerzos en divulgación europea se multiplican.

Entre sus actividades conjuntas más destacables están el Premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europa (JACE), dirigido a alumnos y alumnas de enseñanzas medias, y el Premio de Investigación sobre Integración Europea, orientado al ámbito universitario.

El Gobierno andaluz ha defendido que la RIEA «democratiza la información» y también se erige en «un puente que acerca la Unión Europea a Andalucía, fomentando un sentido de pertenencia y participación ciudadana, y reforzando el vínculo entre Andalucía y el proyecto europeo».

Desde su creación en 2004 la Consejería competente en materia de Acción Exterior concede subvenciones nominativas para las actividades previstas en el Plan Anual de Actividades de la Red, lo que ha supuesto a lo largo de estos años una aportación superior a los 8 millones de euros.