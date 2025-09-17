La Junta destina 695.000€ a promover la investigación arqueológica con las universidades andaluzas Los convenios permiten ampliar los trabajos en siete enclaves y yacimientos de Córdoba, Granada, Almería, Málaga, Huelva y Jaén

La Consejería de Cultura y Deporte destina un total de 695.000 euros a promover, de la mano de las universidades públicas, el desarrollo y ejecución de distintos Proyectos de Generales de Investigación Arqueológica en conjuntos, enclaves y yacimientos de Andalucía con el propósito de preservar, estudiar y difundir el patrimonio histórico.

La consejera Patricia del Pozo ha destacado que «estos acuerdos sirven para seguir avanzando en las nuevas fases de trabajo de los Planes Generales de Investigación que ya están en marcha en distintos yacimientos de Córdoba, Granada, Almería, Málaga, Huelva y Jaén combinando el interés científico y la divulgación ciudadana».

En concreto, se ha firmado siete convenios con cinco universidades para el desarrollo y ejecución de estos proyectos de investigación –herramienta integradora para la gestión del estudio científico– que se están realizando en espacios de titularidad de la Junta de Andalucía.

De este modo, la Consejería ha establecido sendos convenios con la Universidad de Córdoba para el estudio del enclave de Ategua y del conjunto arqueológico de Madinat al-Zahra y con la Universidad de Granada para los trabajos en la cuenca de Orce y el yacimiento almeriense de Los Millares.

También se ha cerrado las colaboraciones con la Universidad de Málaga para proseguir con las excavaciones en el Cerro del Villar, con la Universidad de Jaén, en el enclave de Puente Tablas, y con la Universidad de Huelva, que está trabajando en la ciudad romana de Turóbriga, en el municipio onubense de Aroche.

II Jornadas de Difusión de los Proyectos Generales de Investigación Arqueológica En paralelo, con el propósito de dar a conocer a la ciudadanía los avances de algunos de estos trabajos, la Consejería de Cultura y Deporte presentará en las II Jornadas de Difusión la labor llevada a cabo en los yacimientos de Ategua (Córdoba) y del Cerro del Villar (Málaga) y en la villa romana de Gabia (Granada).

La actividad, con asistencia libre previa inscripción del público interesado, se celebrará mañana jueves 18 de septiembre en el Museo de Málaga y tiene como objetivos el fomento de la investigación del patrimonio cultural y su difusión y valoración por la ciudadanía como estrategia fundamental para la protección y la transmisión.

De este modo, en las jornadas se abordará el proyecto de investigación financiado por la Consejería que se lleva a cabo en el yacimiento cordobés de Ategua en torno a un edificio de planta singular –circular inscrito en un rectángulo– aparecido en las prospecciones geofísicas que ocuparía una manzana completa al sudeste del enclave.

También se dará a conocer las conclusiones de los últimos estudios dedicados al criptopórtico y al conjunto de la villa romana de Gabia como espacio fundamental para avanzar en el conocimiento científico de la ocupación rural de la Vega de Granada en época romana, y ampliar las posibilidades de este recurso patrimonial en el territorio.

Por último, la intervención sobre el Cerro del Villar se centrará en el análisis urbanístico del yacimiento, para abordar la complejidad social y etnicidad de la población y sus relaciones con las poblaciones locales, en el marco de un territorio fenicio que acabará consolidándose en la ciudad de Malaka.

Esta segunda edición de las jornadas da continuidad a la actividad que se celebró en 2024 en el Museo Íbero de Jaén, donde se presentaron los trabajos en los yacimientos de Puente Tablas (Jaén) y Arucci Turóbriga (Huelva) y en la Alcazaba de Almería como una muestra representativa de los 25 proyectos que se llevan a cabo en Andalucía.