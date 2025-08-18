La Junta destina más de 300 millones en ayudas el relevo generacional y la maquinaria del campo La Consejería de Agricultura gestiona 130 millones en subvenciones a la incorporación de jóvenes y ayudas por casi 175 para nuevos equipamientos que mejoran la sostenibilidad económica y ambiental

Ideal Lunes, 18 de agosto 2025, 11:08 Comenta Compartir

La Junta de Andalucía impulsa la modernización y el relevo generacional en la agricultura y la ganadería con ayudas por más de 300 millones de euros que, como ha apuntado el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, «redundarán en la mejora de la rentabilidad de las explotaciones e impulsarán el atractivo del sector para los jóvenes». «Contar con nuevos profesionales es vital para que esta tierra, líder en producción de alimentos sostenibles y de calidad, continúe generando riqueza y oportunidades en las zonas rurales y contribuyendo a la soberanía alimentaria no sólo de España, sino de la Unión Europea», ha recalcado.

En los últimos años, la Consejería de Agricultura viene prestando un importante apoyo al sector primario en los últimos años para que esta comunidad autónoma sea un referente en modernización y en avance hacia una producción aún más sostenible e innovadora. La incorporación de nuevas tecnologías permite aumenta la rentabilidad de las explotaciones al aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y reducir costes; y la llegada de nuevas generaciones de profesionales, cada vez más especializados, conlleva también nuevas oportunidades para el sector andaluz».

Ramón Fernández-Pacheco ha apuntado que «la producción agroalimentaria es uno de los pilares que sustentan la economía de Andalucía y que esta actividad, además, cumple también un importante papel social en gran parte del territorio de la región al contribuir a la fijación de la población a las zonas rurales, donde se ubican mayoritariamente estas empresas».

Estas ayudas que tramita la Consejería de Agricultura cuentan con financiación comunitaria a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

Incorporación de jóvenes

Por un lado, las ayudas que gestiona la Junta incluyen el presupuesto de 130 millones de euros contemplado para subvenciones que respaldan a agricultores y ganaderos de hasta 40 años decididos a poner en marcha sus proyectos empresariales en el territorio andaluz. En total, han solicitado estas subvenciones más de 2.900 jóvenes de todas las provincias andaluzas.

En el caso de Almería, la Consejería de Agricultura ha recibido 516 solicitudes; en Cádiz, los interesados ascienden a 214; en Córdoba, a 407; en Granada, a 457; en Huelva, a 272; en Jaén, a 478; en Málaga, a 130; y en Sevilla, a 436. El Gobierno andaluz está ultimando la revisión de las peticiones presentadas y estima que en el mes de septiembre podría publicarse el listado provisional de beneficiarios.

Actualización de equipamiento

Por su parte, la convocatoria de ayudas para la adquisición de nueva maquinaria está ya resuelta definitivamente y se benefician de ella alrededor de 3.800 productores de diversos sectores. En total, las ayudas concedidas se acercan a los 175 millones de euros. Destaca especialmente el apoyo al olivar andaluz, al que se destinan 65,7 millones de euros del montante total de estas subvenciones que impulsan la modernización de explotaciones.

Por provincias, en Almería se han aprobado 339 expedientes que suponen 13,7 millones de euros en ayudas; en Cádiz se han concedido 354 resoluciones por valor de 14,6 millones; y en Córdoba, los expedientes ascienden a 690 y el montante económico a 31,7 millones de euros. Granada, por su parte, concentra 612 resoluciones por 29,1 millones de euros; Huelva, 238 expedientes y 11,1 millones; Jaén, 818 resoluciones y 43,7 millones; Málaga, 164 expedientes y 7,2 millones; y Sevilla, 636 resoluciones y 24 millones.