José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública. Ideal

La Junta declara su intención de convertirse en un modelo de transparencia

El Gobierno andaluz aprueba una estrategia institucional para situarse «a la vanguardia» de la lucha contra la corrupción

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Viernes, 8 de agosto 2025, 15:51

El Gobierno andaluz aspira a convertirse en un modelo de prácticas transparentes y de control a su gestión y para ello tiene previsto aprobar antes ... de que termine la actual legislatura una estrategia de integridad institucional para aplicar en el quinquenio 2025-2030. La formulación de esta estrategia fue aprobada en el Consejo de Gobierno del pasado lunes, el último del curso político antes de las vacaciones de agosto. Ahora deberá redactarse un borrador, que sometido a información pública una vez elaborada con la participación de todas las consejerías y el asesoramiento de expertos y entidades comprometidas con la integridad institucional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

