La Junta considera un nuevo acto de corrupción política la cesión a Cataluña de la recaudación del IRPF

Carolina España pide a Montero que se marche si no es capaz de defender la igualdad

La portavoz de la Junta, Carolina España, ha reclamado a la ministra María Jesús Montero que deje su puesto si no es capaz de defender a todas las comunidades autónomas. «Nos consta que en el día de hoy la señora Montero no va a ir a la reunión bilateral -dijo España- y desde Andalucía le decimos que si no es capaz de defender a todas las comunidades autónomas frente a este despropósito, que si no se siente capacitada Montero para defender la igualdad de todas las comunidades autónomas, que se marche y que ponga a otro ministro que no tenga miedo a defender la igualdad de los españoles». Según la portavoz, con su actuación Montero se está desautorizando a sí misma.