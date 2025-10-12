La Junta completa su plan de choque con medidas en otros programas de cribado

El Consejo de Gobierno de la Junta tiene previsto aprobar este miércoles sendos planes de acción para mejorar programas de cribado de cáncer que realiza ... el Servicio Andaluz de Salud (SAS). En mitad de la crisis abierta por los fallos en el programa del cáncer del mama y tras poner en marcha un plan de choque para afrontar ese problema, el Gobierno andaluz ha decidido ampliar las medidas a otros programas de prevención: el del cribado del cáncer de colon y el de cribado de cáncer de cuello de útero.

Las medidas han sido anunciadas este domingo por el consejero Antonio Sanz, titular de Presidencia y a cargo provisionalmente de la cartera de Salud tras la dimisión de Rocío Hernández. Estas iniciativas, según Sanz, van a complementar el plan de choque puesto en marcha para solventar los problemas en los protocolos de cribado de cáncer de mama, «un asunto que estamos abordando con el mayor rigor y seriedad», aseguró.

La Junta trasformó en 2020 el cribado de colon en un cribado poblacional organizado y homogéneo para toda la población de 50 a 69 años. Actualmente, la aceptación ha pasado del 20% en 2020 al 42% en 2024 y la participación se ha incrementado del 39% en 2020 al 65% en 2024. Ahora, el Gobierno andaluz plantea medidas que van a permitir seguir mejorando, según ha incidido el consejero. El nuevo plan de acción consiste en reforzar los sistemas de información y trazabilidad, incrementar el número de profesionales dedicados al programa, impulsar campañas de sensibilización ciudadana y mejorar la coordinación entre niveles asistenciales y con las asociaciones de pacientes, según explicó Sanz.

En relación con el cáncer de cuello uterino, el plan de acción consistirá en un reforzamiento de la coordinación entre profesionales y la formación continua, la mejora de los sistemas de información, campañas de sensibilización, reformas estructurales en algunos los centros sanitarios y la incorporación nuevos profesionales.

El plan de cribado del cáncer de cuello de útero fue incluido en 2019 por el Ministerio en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud. Andalucía inició el programa en 2024 y está previsto que se alcance una cobertura del 90% en 2029, según ha explicado Antonio Sanz. Para desplegar este cribado se definieron fases progresivas, comenzando por las mujeres de 25 a 29 años y de 60 a 65 años (entre julio de 2024 y octubre de 2025); para ampliar a mujeres de 25 a 34 y de 55 a 60 (entre noviembre de 2025 y enero de 2027) y así, de manera sucesiva hasta llegar en 2029 a todas las mujeres de 25 a 65 años. En octubre de 2025 los resultados en Andalucía son un 75% de cobertura de invitación (más de medio millón de personas), un 25% de aceptación y una participación efectiva del 83%.

Ajustes en hospitales

Para hacerlo posible, se han hecho ajustes en hospitales clave: en el Virgen Macarena y Valme de Sevilla y en el Virgen de la Victoria de Málaga está prevista una reforma en Anatomía Patológica durante 2026, con una inversión de 600.000 euros.

Según el consejero, el Gobierno de Juanma Moreno ha hecho una apuesta sin precedentes por la detección precoz del cáncer y la atención a pacientes oncológicos, ya que ha incrementado un 426% la inversión en equipos oncológicos. Aseguró que entre 2014 y 2018, los gobiernos del PSOE invirtieron 29,9 millones de euros en estos equipos de detección y tratamiento y en el periodo 2019-2023 se destinaron 157,4 millones de euros, lo que supone cinco veces más. «Y con estos nuevos planes vamos a seguir apostando por la prevención y por los cribados» señaló Sanz.