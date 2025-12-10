Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fernández-Pacheco ha destacado que «la economía azul se ha convertido en una auténtica palanca de desarrollo y cohesión para Andalucía».

La Junta colabora en la elaboración un catálogo que será «fotografía exhaustiva» de la Economía Azul en Andalucía

Fernández-Pacheco participa en la presentación del avance del Dosier de la Economía Azul de Andalucía, junto con el presidente del Clúster Marítimo Marino de Andalucía

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 12:41

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Economía Azul ha participado este miércoles en el acto de presentación del avance del Dosier de la Economía ... Azul de Andalucía, un catálogo de recursos de este sector en el Comunidad y que supondrá «una fotografía exhaustiva y una herramienta útil de análisis y de visión estratégica para seguir consolidando la economía azul como un pilar esencial del desarrollo de Andalucía».

