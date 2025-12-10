La Junta colabora en la elaboración un catálogo que será «fotografía exhaustiva» de la Economía Azul en Andalucía

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Economía Azul ha participado este miércoles en el acto de presentación del avance del Dosier de la Economía ... Azul de Andalucía, un catálogo de recursos de este sector en el Comunidad y que supondrá «una fotografía exhaustiva y una herramienta útil de análisis y de visión estratégica para seguir consolidando la economía azul como un pilar esencial del desarrollo de Andalucía».

Durante su intervención ante los medios, el consejero ha explicado que este documento, elaborado en colaboración con el Clúster Marítimo Marino de Andalucía, contiene información sobre las más de 300 empresas relevantes del sector, los más de 200 grupos de investigación de toda Andalucía, los proyectos internacionales y redes cooperativas, los actores clave, infraestructuras y hubs de innovación, entre otras muchas cuestiones relevantes.

Fernández-Pacheco ha destacado que «la economía azul se ha convertido en una auténtica palanca de desarrollo y cohesión para Andalucía», subrayando la estrecha vinculación de la comunidad con el mar y su papel clave en el presente y el futuro del territorio.

Andalucía cuenta con cerca de 1.000 kilómetros de costa, más de 35.000 empresas vinculadas a la actividad marítima y marina y más de 300.000 empleos asociados a los distintos sectores de la economía azul, lo que la sitúa como una potencia marítima natural.

El consejero ha recordado que el Gobierno andaluz aprobó el pasado mes de abril la Estrategia Andaluza de Economía Azul Sostenible, con horizonte 2028, como una apuesta «sin precedentes» para impulsar un modelo económico ligado al mar basado en la sostenibilidad ambiental, el desarrollo económico y social, la innovación, la adaptación al cambio climático y la gobernanza participativa.

Estrategia Andaluza de Economía Azul (EA2)

Esta hoja de ruta cuenta con una dotación superior a 216 millones de euros y tiene como objetivo reforzar la competitividad de los sectores azules, fomentar el empleo de calidad y garantizar un crecimiento equilibrado y respetuoso con los ecosistemas marinos.

En este marco, el consejero ha puesto en valor la creación de la Mesa Andaluza por una Economía Azul Sostenible, concebida como «un espacio de trabajo permanente que integra a los distintos sectores productivos, a la administración, al ámbito académico y a la sociedad civil»

Alianza con el Clúster Marítimo-Marino de Andalucía

Durante el acto, en el que también ha participado el presidente del Clúster Marítimo-Marino de Andalucía, Javier Noriega, el consejero ha subrayado el papel del Clúster como «aliado estratégico» para el impulso de la economía azul, la innovación y favorecer la cooperación entre empresas, centros de conocimiento e instituciones.

«El futuro azul de Andalucía no se diseña desde un despacho, sino desde el territorio, el diálogo y la cooperación real con el sector», ha señalado, destacando que el anuario en el que se está trabajando es un buen ejemplo de colaboración público-privada y de apuesta por el conocimiento como base para la toma de decisiones.

Por su parte, el presidente del Clúster Marítimo-Marino de Andalucía ha defendido que este dosier «demuestra que entre todos estamos construyendo una Andalucía que mira al mar: un territorio de excelencia en Europa para emprender e invertir en Economía Azul». «Andalucía consolida hoy una herramienta de posicionamiento, atracción de oportunidades y visibilidad internacional», señaló el consejero durante su intervención. «Este catálogo nos permite mostrar dónde estamos, quiénes somos y qué podemos construir», ha apuntado Noriega.

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Economía Azul ha reiterado su compromiso de seguir apoyando iniciativas que contribuyan a consolidar a Andalucía como referente en economía azul sostenible, generadora de empleo y alineada con los retos ambientales y sociales del presente y del futuro.