Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un helicóptero trabaja en las tareas de extinción del incendio deTarifa. EFE

La Junta cifra en 5.090 las hectáreas afectadas por incendios y pide precaución

Antonio Sanz ha calificado el año como «muy complejo y difícil», y ha hecho un llamamiento a la «prudencia»

E. P.

Sevilla

Domingo, 24 de agosto 2025, 01:05

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía y responsable del Plan Infoca, Antonio Sanz, ha advertido de que el riesgo de incendios « ... sigue siendo alto», subrayando que «aún quedan por delante los meses de septiembre e incluso octubre». En su balance del verano, ha detallado que se han registrado un total de 651 intervenciones, de los cuales 514 se han quedado en conato, es decir, han sido controlados en su fase inicial. Por tanto, solo 137 han evolucionado a incendios forestales, afectando a 5.090 hectáreas, de las cuales 3.766 corresponden a matorral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Madrugada de lucha contra el fuego en la Fuente de la Bicha
  2. 2

    Dos detenidos por una supuesta agresión sexual en Pulianas
  3. 3

    El náufrago de Motril salió a bucear con unos amigos cerca de Ceuta y se perdió
  4. 4

    «Lenguas de fuego rodearon el restaurante y nos pusimos a echar agua»
  5. 5 La complicada recogida del higo chumbo en la finca de ocho marjales de un pueblo de Granada
  6. 6

    El piloto fallecido en Loja era de Málaga y practicaba ala delta de forma habitual
  7. 7

    «Los 60 trabajadores están muy afectados y hemos pedido su evaluación psicológica»
  8. 8 Detienen al ladrón de farmacias de Maracena que se llevó un botín de 1.200 euros
  9. 9 La pequeña y nueva cafetería de calle Elvira que vende el «mejor matcha de Granada»
  10. 10 Madrugada de lucha contra el fuego en la Fuente de la Bicha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta cifra en 5.090 las hectáreas afectadas por incendios y pide precaución

La Junta cifra en 5.090 las hectáreas afectadas por incendios y pide precaución