La Junta cierra su año en Bruselas con la defensa de la gestión autonómica de los fondos europeos

El año termina para la Junta de Andalucía bajo una amenaza que llega de Bruselas precedida del símbolo del euro. La centralización de los fondos ... comunitarios y su integración en los mismos de la Política Agraria Común (PAC) que figuran en el proyecto de la Comisión para el próximo marco presupuestario de la Unión ha hecho sonar todas las alarmas en las regiones europeas.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, que participa desde este miércoles en la capital comunitaria en el último pleno del año del Comité Europeo de la Regiones, ha pedido a la Comisión que garantice los fondos necesarios para mantener la cohesión entre las más potentes y las menos desarrolladas.

Moreno defendió la importancia de las regiones y reclamó para ellas un mayor protagonismo en la toma de decisiones tanto por la experiencia que acumulan a la hora de gestionar, como por la capilaridad que representan.

Declaración de Galicia

El presidente andaluz participó junto a otros mandatarios autonómicos en la presentación a los eurodiputados españoles de la 'Declaración Galicia', donde las comunidades españolas exponen su posicionamiento acerca del Marco Financiero Europeo y su preocupación por la incertidumbre que rodea a la dotación de recursos y fondos que sigan garantizando el respaldo comunitario a las diferentes regiones europeas.

Moreno destacó que el Presupuesto de la UE «trasciende lo meramente contable» ya que, en su opinión, es el principal instrumento para fortalecer la cohesión, la competitividad y el futuro de Europa. Subrayó que esa declaración es el fruto del trabajo y el consenso de todas las comunidades españolas.

Moreno defendió la necesidad de desarrollar a nivel europeo políticas de simplificación administrativa

A la salida de la reunión, el presidente de la Junta celebró la unidad constatada de todas las comunidades autónomas y también de la mayoría de los eurodiputados, tanto populares como socialistas, por la modificación del marco planteado por la Comisión y en la defensa de dos cuestiones básicas: unos fondos de cohesión que sirven para la convergencia de las diferentes regiones y la reforma de la PAC.

«Es clave garantizar fondos suficientes para la política de cohesión y para la PAC que no supongan competencia entre ambas políticas -advirtió-. Invertir en cohesión es invertir en competitividad, cerrando la brecha entre las regiones europeas».

Simplificación

También defendió la necesidad de desarrollar a nivel europeo políticas de simplificación en procedimientos y protocolos administrativos, así como de reducción burocrática. Estas medidas, dijo, ayudarán a la Comisión a alcanzar el objetivo de reducir las diferencias entre regiones.

«Necesitamos simplificación de los procedimientos -señaló el presidente-. Y por supuesto, asegurar la gobernanza conjunta y la gestión compartida a través de los principios de subsidiariedad, gobernanza multinivel y partenariado, todos ellos pilares fundamentales de nuestra Unión».

El presidente advirtió de que romper el vínculo entre la Unión Europea y sus regiones supondría debilitar la capacidad de la Unión para actuar y ofrecer soluciones en todos los rincones del continente. «Las regiones y ciudades tienen la experiencia y la capilaridad necesarias para afrontar con garantías los retos de futuro que tiene ante sí Europa«, subrayó.