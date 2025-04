Junta, CEA y ATA consideran el absentismo como «un problema de Estado» e instan al Gobierno a atarjarlo

Europa Press Lunes, 7 de abril 2025, 14:02 Comenta Compartir

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y los presidentes de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, y de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, han coincidido este lunes en remarcar el absentismo laboral como un «problema de Estado» teniendo en cuenta que, a finales de 2024, se produjo un récord de absentismo laboral en España tras dispararse hasta el 6,7% de las horas pactadas. De esta manera, han instado al Gobierno central a atajar este problema.

Así lo han afirmado los tres en un desayuno informativo de Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Moeve.

La consejera de Empleo ha hecho hincapié en que se trata de «uno de los mayores obstáculos a los que se enfrenta hoy el tejido productivo, junto con el de la escasez de perfiles profesionales». Ha explicado que el absentismo puede causar «un grave perjuicio a toda la cadena de valor en función de la especificidad de sus funciones o del grado de jerarquía que ocupe en la compañía».

Según ha señalado, hay un problema «incluso» en la definición del fenómeno, porque puede abarcar desde la figura del trabajador que decide no acudir a su puesto sin motivo aparente hasta aquellas situaciones provocadas por una incapacidad temporal. «Ni siquiera existe una estadística oficial que mida los efectos del absentismo laboral ni la duración exacta», ha detallado la consejera para indicar que, en el último trimestre del pasado año, hubo un promedio de 1,4 millones de empleados que no acudieron a su puesto de trabajo. «De ellos, 300.000 no habrían aportado la justificación», ha explicado.

Así, ha continuado señalando que estas ausencias suponen «un gasto acumulado de 30.000 millones de euros, de los que 14.000 millones tuvieron que asumirlos las empresas».

A esto, según ha explicado, hay que añadir el aumento de costes laborales asociados a la sustitución del trabajador en baja o el lastre que supone para las cuentas de una empresa la paralización o retraso de la actividad en proporción a la labor que desempeñe ese empleado. Además, ha continuado desgranando el asunto, «a la Seguridad Social le toca costear los 16.000 millones restantes, una partida que amenaza con convertirse en la segunda más abultada de todas las que asume, superada tan sólo por el capítulo de las pensiones».

No obstante, la consejera ha levantado la mano para defender Andalucía en este ranking, ya que «Andalucía es en esa estadística la cuarta comunidad autónoma de España con menor índice de absentismo laboral». En concreto, un 6,2% de las horas pactadas, lo que supone situarse cinco décimas por debajo de la media y lejos de los territorios que lideran este particular ranking: el País Vasco, con un 8,7%; Canarias y La Rioja, un 8,5%, o incluso Cataluña, con un 6,9%. Sólo mejoran nuestra posición Baleares (5,7%), Comunidad de Madrid (5,8%) y la Comunidad Valenciana (6,1%).

Bonus

Al hilo de esto, la consejera ha instado al Gobierno de España a tomar medidas ante un «problema que es nacional» y, aunque ha reconocido que se está empezando a hacer algo, son «tímidas cosas», por lo que ella ha llamado a incentivar a las empresas en este ámbito con un bonus de absentismo. «Igual que se ha reactivado el bonus de siniestralidad», ha apuntado.

«Y el Gobierno de España también se debiera de implicar un poco más» tratando la concienciación, la mejora de las condiciones de trabajo, la cultura empresarial, de prevención de riesgos laborales y de enfermedades profesionales. «Además las mutuas colaboradoras ahí tendrían un papel importante, sobre todo, en patologías no traumáticas, como sobreesfuerzos, ansiedad y depresión», ha subrayado.