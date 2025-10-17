La Junta calcula en 2.000 millones de euros las posibles pérdidas en el sector agrario andaluz con la nueva PAC El consejero de Agricultura clausura la jornada 'Agricultura y Energía: Sectores estratégicos para la Unión Europea'

Fernández-Pacheco ha insistido en que «la nueva PAC no es agraria ni común y, desde luego, es injusta y perjudicial para Andalucía

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha alertado este viernes de que, según las estimaciones de la Junta de Andalucía, «el sector agrario andaluz podría perder alrededor de 2.000 millones de euros en ayudas con el modelo de PAC para 2028-2034 propuesto por la Comisión Europea, lo que tendría un grave reflejo en la economía de los productores».

Durante su intervención en la clausura de la jornada 'Agricultura y Energía: Sectores estratégicos para la Unión Europea' organizada por Asaja Sevilla y por el Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales (ICAM), Fernández-Pacheco ha insistido en que «la nueva PAC no es agraria ni común y, desde luego, es injusta y perjudicial para Andalucía».

«Desde Andalucía hemos pedido al Gobierno de España que exija en el Consejo Europeo el cambio de modelo, que bloquee este recorte del 22 por ciento del presupuesto, que diga un no rotundo a una PAC lesiva para los agricultores y ganaderos andaluces y que fuerce a un cambio de la PAC con su voto en contra en Europa», ha abundado el consejero.

En este sentido, ha insistido en que «desde Andalucía no solo rechazamos el presupuesto en sí, sino que nos oponemos frontalmente al fondo único y al cambio de estructura que el nuevo marco financiero europeo establece para la PAC. Necesitamos una PAC fuerte, independiente de otros fondos, en base a dos pilares, con la voz protagonista de las regiones y que tenga en cuenta la realidad productiva de cada zona, de Andalucía».

En su discurso, el titular del ramo ha señalado la importancia que tiene la agricultura como pilar estratégico no sólo para Andalucía, sino para la Unión Europea. Tanto es así que ha recordado que solo el sector primario y su industria auxiliar suponen el 11 por ciento del PIB andaluz, el 16 por ciento si se tiene en cuenta los servicios de la agroindustria y los servicios agrarios.

«Unos datos que nos dan una visión amplia y realista de lo que supone este sector para Andalucía, pero también del liderazgo que tenemos en exportación», ha dicho; al tiempo que ha añadido que «solo en los primeros siete meses de 2025, Andalucía ha exportado 4,7 millones de toneladas de productos agroalimentarios por valor de 10.346 millones de euros, lo que supone una subida de casi el 2,8 por ciento del valor y del 5 por ciento del volumen en comparación con 2024».

22% de las exportaciones agroalimentarias

Estos datos de enero a julio de 2025 sitúan a Andalucía como la primera región exportadora a nivel nacional (seguida de Cataluña y Valencia) y suponen el 22 por ciento de las exportaciones de España.

También ha hablado de la agricultura y la energía como «dos sectores que se complementan y que tienen un mismo denominador común: el avance hacia un modelo más sostenible que sea rentable y la autosuficiencia con respecto a países fuera de la Unión Europea».

53,4 millones para reducir dependencia energética del regadío

En este sentido, ha hecho referencia a las ayudas puestas en marcha desde la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural por valor de casi 28 millones de euros encaminadas a reducir la dependencia energética del regadío andaluz. En total, casi 53,4 millones de euros de inversión público-privada que inciden en más de 107.000 hectáreas de cultivo de casi 33.450 agricultores de toda Andalucía.

«Se trata de respaldar iniciativas que apuestan por la autoproducción y la mejora de las instalaciones de riego para reducir el gasto económico que conlleva el regadío y así elevar la rentabilidad de las explotaciones y aumentar la sostenibilidad del campo andaluz con las energías renovables», ha explicado.

En esta línea, ha recordado los 317 millones de euros para modernizar regadíos en Andalucía con la conducción de agua desde las estaciones depuradoras con sistema terciario a los cultivos de las comunidades de regantes. Asimismo, ha hecho un repaso por otras ayudas destinadas a enfermedades de sanidad vegetal y animal; así como a problemas estructurales del sector primario como la sequía y el relevo generacional.

Por último, Fernández-Pacheco ha asegurado que «desde el Gobierno andaluz seguiremos trabajando en el seno de la mesa de interlocución agraria y en la mesa de diálogo social para que el sector primario siga siendo una prioridad en Europa y punta de lanza en nuestra economía. Nos jugamos el bienestar y la salud de millones de europeos».