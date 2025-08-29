La Junta aprueba el primer paquete de incentivos a empresas con 98,7 millones

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, a través de la agencia Trade, ha aprobado el primer paquete de incentivos para el desarrollo del ... tejido empresarial andaluz con 98,78 millones de euros para impulsar un total de 369 proyectos, una línea de apoyo empresarial que llevaba más de siete años paralizada desde la última convocatoria con el anterior Gobierno socialista en 2017 y que fueron suspendidas por las irregularidades detectadas.

Según los datos aportados a SUR por la Consejería, hasta el momento se han recibido 1.289 solicitudes en el sistema de tramitación de incentivos, que se encuentran en distintas fases del procedimiento de tramitación y que en su conjunto suponen una inversión total solicitada de 848 millones de euros.

De esas solicitudes, han resultado valoradas positivamente por parte del Comité de Operaciones Financieras e Incentivos las citadas 369, cuyos incentivos logrará movilizar una inversión empresarial global que alcanzará los 210 millones.

El incentivo medio por proyecto es de 267.707 euros y casi cuadruplica el incentivo medio del último programa de incentivos (2017): 71.082,7 euros. La intensidad media del incentivo es el : 47%, 9,26 puntos por encima de la intensidad media del último programa de 2017, que fue del 37,7%, según la Consejería.

La mayoría de los proyectos van enfocados a la mejora de la competitividad y la potenciación de la inversión para el crecimiento en las pymes, con un total de 345 iniciativas de apoyo con cerca de 94 millones. En total este programa tiene una dotación de 201 millones y va dirigido a pymes y autónomos que lleven a cabo proyectos de inversión en activos materiales e inmateriales superiores a 30.000 euros.

Los incentivos de esta línea pueden cubrir desde el 45% al 70% de la inversión subvencionable, en función de determinados criterios, tales como el uso de nuevas tecnologías, la participación de mujeres en los mismos o su ubicación en determinados espacios de desarrollo.

Otros 22 proyectos van destinados a impulsar la investigación industrial y desarrollo experimental, con 3,6 millones en incentivos. También hay otros dos proyectos aprobados de impulso a la creación de empresas con 1,1 millones de apoyo económico, una línea que cuenta con de 7,5 millones de presupuesto total y que pueden solicitar las pequeñas empresas y microempresas que no tengan más de 5 años de antigüedad.

Estas primeras líneas de ayudas forman parte de dos programas de incentivos: el programa de Desarrollo Industrial, dotado en este decreto con 208,6 millones, y el programa de I+D+i empresarial, para el que se destinan 35,6 millones, ayudas que se nutren de fondos del programa FEDER 2021-2027.

Objetivo

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, aseguró que «el objetivo de estas ayudas es aprovechar las oportunidades que los fondos europeos nos brindan para contar con un tejido empresarial más amplio, más fuerte, más competitivo y ayudar a las empresas es apostar por la creación de empleo».

Según la consejera, «necesitamos una industria sólida y resiliente, capaz de competir en el mundo y resistir los envites de futuras crisis económicas y garantizar un futuro de oportunidades y estabilidad a la economía andaluza».