Los incentivos de la Junta para el tejido empresarial andaluz van destinados también al desarrollo de la I+D+i. Ideal

La Junta aprueba el primer paquete de incentivos a empresas con 98,7 millones

Tras siete años de parálisis de esta línea de apoyo al tejido productivo, Trade aprueba 368 proyectos para impulsar la actividad empresarial

José Luis Piedra

Viernes, 29 de agosto 2025, 23:12

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, a través de la agencia Trade, ha aprobado el primer paquete de incentivos para el desarrollo del ... tejido empresarial andaluz con 98,78 millones de euros para impulsar un total de 369 proyectos, una línea de apoyo empresarial que llevaba más de siete años paralizada desde la última convocatoria con el anterior Gobierno socialista en 2017 y que fueron suspendidas por las irregularidades detectadas.

