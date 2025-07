La Junta anuncia que va a revisar las tarifas de la ITV en Andalucía Actualmente, En Andalucía, las tarifas de la ITV vigentes varían según el tipo de vehículo y si éste tiene catalizador o no

Europa Press Miércoles, 30 de julio 2025, 14:34 Comenta Compartir

La Junta de Andalucía revisará el actual cuadro tarifario para el servicio de Inspección Técnica de Vehículo (ITV) para hacerlo «más sencillo y adaptado al actual marco jurídico y económico, así como a los objetivos de preservar que los vehículos estén en buenas condiciones desde el punto de vista de la seguridad y el medio ambiente durante su uso». Para la elaboración de la futura orden, la Consejería Industria, Energía y Minas ha abierto un periodo de aportaciones hasta el próximo 13 de agosto.

Actualmente, En Andalucía, las tarifas de la ITV vigentes varían según el tipo de vehículo y si éste tiene catalizador o no. Para turismos no catalizados, el precio ronda los 39,34 euros, mientras que para turismos catalizados, el precio es de 43,52 euros. Los vehículos diésel tienen una tarifa de 48,62 euros y los eléctricos pagan 29,11 euros, según los datos de Veiasa, la empresa encargada de las ITV.

Según se dice en la resolución de apertura de aportaciones ciudadanas consultada por Europa Press, «el vigente esquema tarifario aplicable al servicio de (ITV) en Andalucía no resulta ya el más adecuado para la realidad tanto jurídica como económica y social». La Consejería argumenta que la actual Orden, de 2014, «establece un único mecanismo para la actualización anual de las tarifas de ITV por aplicación del Índice de Precios de Consumo (IPC) de Andalucía, con objeto de mantener el equilibrio económico-financiero en la prestación del servicio. No obstante, la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, dejó sin efecto este mecanismo, de tal manera que las tarifas no han sido modificadas desde el año 2015».

Igualmente, el actual esquema resulta «sumamente complejo en comparación con el empleado en el resto de comunidades, con gran cantidad de conceptos diferenciados que deben aplicarse de manera combinada, lo que dificulta su implementación y la comprensión por parte de los usuarios del servicio». En materia ambiental, la Junta recuerda que se han promovido «nuevas prácticas» entre las que destaca la clasificación de los vehículos por su potencial contaminante. Por todo ello, la Consejería entiende que «resulta necesaria la tramitación de este proyecto para modificar el actual régimen tarifario aplicable al servicio de ITV con el objeto de tener un sistema más sencillo y acorde al marco jurídico, económico y social de la Andalucía del siglo XXI».