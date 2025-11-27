Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, portavoz del Gobierno andaluz y presidenta de Andalucía Trade, Carolina España.

La Junta anuncia un nuevo fondo de 30 millones para invertir en tecnológicas andaluzas

Carolina España se ha referido a la importancia de afrontar uno de los principales retos de Andalucía y España, tener un tejido productivo con más empresas de tamaño medio y grande

Europa Press

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:52

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, portavoz del Gobierno andaluz y presidenta de Andalucía Trade, Carolina España, ha anunciado la puesta ... en marcha de un nuevo fondo para invertir en empresas tecnológicas andaluzas, a través de participaciones en capital o préstamos participativos, con un presupuesto de 30 millones de euros, «y por primera vez en Andalucía, para cualquiera que sea el tamaño de la empresa», ha destacado.

