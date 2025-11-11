Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en una visita a la Unidad de Diabetes del Hospital Universitario Virgen Macarena.

La Junta de Andalucía refuerza el cribado neonatal de la hipoacusia

Antonio Sanz ha explicado que «el programa tiene como objetivo ofrecer la mejor atención integral a la población infantil con hipoacusia y a sus familias, reduciendo el impacto del diagnóstico en el desarrollo cognitivo, emocional y social de los menores»

Europa Press

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:38

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado, en una visita a la Unidad de Diabetes del Hospital Universitario Virgen Macarena, que ... la Consejería ha publicado el nuevo Programa de Cribado Neonatal de Hipoacusia, una actualización orientada a «reforzar la detección temprana, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de los casos de pérdida auditiva en recién nacidos».

