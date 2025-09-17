La Junta de Andalucía contrapone su gestión frente a lo que considera «populismo» del PSOE y Vox

El Gobierno andaluz se centrará durante los meses que restan hasta las elecciones autonómicas en presentar resultados de gestión frente a lo que considera el ... populismo en el que, en su opinión, han caído tanto el PSOE como Vox.

Ya el pasado lunes, el presidente andaluz, Juanma Moreno, presentó esta línea estratégica ante la Junta Directiva del PP-A y este miércoles, tras la celebración del Consejo de Gobierno, volvió a insistir en la misma línea la portavoz del Ejecutivo, Carolina España. «No nos vamos a desviar de nuestro objetivo de seguir trabajando para mejorar los servicios públicos y por los andaluces», dijo España tras ser preguntada sobre la disposición de Vox a entrar en el Gobierno de la Junta tras las próximas elecciones expresada horas antes por el portavoz parlamentario de esa formación, Manuel Gavira.

«Nuestro objetivo es volver a conseguir la confianza de los andaluces y en eso trabajamos», dijo la portavoz, que rechazó que en el Gobierno andaluz se esté planteando un adelanto electoral para que la cita con las urnas en Andalucía coincida con la de Castilla y León, que ha sido anunciada para el 15 de marzo.

«En Andalucía nosotros seguimos en el mismo objetivo y vamos a tratar de agotar la legislatura, eso es lo que hemos dicho hasta ahora y en principio nosotros no tenemos ningún cambio al respecto», apuntó antes de advertir de que no hay motivo para cambiar ese criterio y que el objetivo es poner el acento en la mejora de los servicios públicos.

Lengua azul

Momentos antes, el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, había arremetido contra la oposición por la postura que está manteniendo en relación con un tema de su competencia, la amenaza de propagación de la lengua azul, que está poniendo en jaque a numerosas explotaciones ganaderas de Andalucía.

Fernández-Pacheco lamentó que mientras que la Administración autonómica está destinando todos los recursos posibles para frenar la enfermedad, «hay determinados grupos políticos que están intentando embarrar y haciendo mala política sobre un asunto tan sensible». El consejero aseguró en ningún momento el Gobierno andaluz ha intentado «escurrir el bulto» ante este problema y consideró una lástima que haya quienes se aprovechen del sufrimiento de los ganaderos «para alborotar y no para aportar». «Qué fácil es señalar siempre el problema, criticar a quien lo está gestionando y no aportar nunca una solución», enfatizó.

Preguntado sobre si aludía a Vox, formación que en las últimas semanas ha apuntado repetidamente contra el Gobierno andaluz por su gestión de esta crisis, el consejero afirmó que se refería tanto a Vox como al PSOE. «Cuando alguien intenta aprovechar esta situación no para aportar una sola solución, sino para señalar el problema e intentar obtener rédito político, pues creo que no honra a la política; esto lo están haciendo tanto Vox como el Partido Socialista», aseguró.

Ministerio

Fernández-Pacheco explicó que recientemente, en un consejo consultivo en el Ministerio con el resto de consejeros de agricultura de todas las comunidades autónomas en el que se abordó este problema, el mensaje del ministro, Luis Planas, fue que había que mandar un mensaje de tranquilidad y de unidad de las administraciones. «Y luego, aquí, el Partido Socialista hace todo lo contrario», lamentó.

El consejero aseguró que tanto con la lengua azul como con la gripe aviar, el objetivo siempre ha sido actuar con rigor y rapidez para evitar que se propaguen. Con la lengua azul, aseguró, se están centrando los esfuerzos en vacunar, en lo que ya se han invertido 6,6 millones de euros, y recordó que se han convocado ayudas por un importe de 7,2 millones de euros de las que se beneficiarán 838 explotaciones ganaderas.

Según Fernández-Pacheco, esta acción sería más eficaz si hubiera una acción coordinada a nivel nacional por parte del Ministerio.