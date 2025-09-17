Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Carolina España y Ramón Fernández-Pacheco, tras el Consejo de Gobierno. Rocío Ruz / Europa Press

La Junta de Andalucía contrapone su gestión frente a lo que considera «populismo» del PSOE y Vox

La portavoz del Gobierno andaluz descarta que se vayan a adelantar las elecciones para que coincidan con las de Castilla y León

Héctor Barbotta

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 22:18

El Gobierno andaluz se centrará durante los meses que restan hasta las elecciones autonómicas en presentar resultados de gestión frente a lo que considera el ... populismo en el que, en su opinión, han caído tanto el PSOE como Vox.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Traumatóloga Geek: la doctora granadina que ha revolucionado las redes y la medicina
  2. 2 Identifican a un conductor que se estampó en una rotonda en Albolote y se dio a la fuga
  3. 3

    Consulta los nuevos cortes de tráfico en las autovías granadinas
  4. 4 Adiós a Armando, alma del San Remo y leyenda de la hostelería granadina
  5. 5 La mercería de Granada que se reinventa después de 77 años
  6. 6 El recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias en Granada este 2025
  7. 7

    El choque de dos vehículos en Motril termina con cuatro detenidos por un asunto de drogas
  8. 8 El diseño de una artista de La Herradura llega hasta Bad Bunny en Puerto Rico
  9. 9 Imputado un hombre de 60 años por el incendio que obligó a desalojar a 30 pacientes en el Clínico
  10. 10 El arriero alpujarreño asesinado sin culpa por no querer dejar solo a su hermano en la cárcel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Junta de Andalucía contrapone su gestión frente a lo que considera «populismo» del PSOE y Vox

La Junta de Andalucía contrapone su gestión frente a lo que considera «populismo» del PSOE y Vox