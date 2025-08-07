Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La consejera andaluza de Fomento, Rocío Díaz. Archivo

La Junta afea el cartel 'Disculpen las mejoras' en Santa Justa: «No lo merecemos con el descontrol de trenes»

Rocío Díaz, consejera de Fomento, ha lamentado que el Gobierno no mantenga «conversaciones» con el Ejecutivo andaluz, «como a mí me gustaría tener»

Europa Press

Jueves, 7 de agosto 2025, 09:22

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha afeado este jueves al Gobierno el cartel instalado en la estación de Santa Justa, con el mensaje 'Disculpen las mejoras'. «No merecemos un cartel así» ante un servicio «complementamente descontrolado». El pasado miércoles, tres incidentes en la red --registrados en Sevilla y Granada-- afectaron a miles de pasajeros y provocaron horas de retraso.

Así lo ha manifestado la consejera en una entrevista en Canal Sur Radio. En ella, Rocío Díaz ha insistido en las críticas que viene haciendo el Gobierno de Juanma Moreno, en las que lamentan que «un sistema que era fiable, que era ejemplar y que era eficiente, está completamente descontrolado hasta el punto de no saber a qué hora vamos a llegar» a destino.

Igualmente, la titular andaluza de Fomento ha lamentado que el Gobierno no mantenga «conversaciones» con el Ejecutivo andaluz, «como a mí me gustaría tener». «Lo lógico y normal sería que el Ministerio que dirige Óscar Puente, alguna de las personas que lo acompañan en esa dirección, se ocupará de llamar a las comunidades autónomas y se ocupará de dar información de lo que está ocurriendo. Eso no ha sucedido hasta la fecha, no tenemos ningún tipo de información», ha reprochado.

Díaz ha remarcado que «no puede ser que nos encontremos a pasajeros atrapados en los trenes sin ninguna información y tampoco puede ser que esté ocurriendo esto un día sí y otro también». En este sentido, ha sostenido que no se trata de «algo puntual». «Sucede a diario y no nos queremos acostumbrar a esta situación porque esto daña enormemente la imagen de Andalucía, a la economía, y al turismo», ha concluido.

